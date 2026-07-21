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Červencový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu

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  • Doporučujeme, Souboj spotů

Prázdninová sezóna tentokrát mnoho premiérových televizních spotů nepřinesla, máme tu tedy duel. Zvítězí L’Oreal nebo Vodafone?

Hlasujte do středy 22. července do 19:00 hodin. Hlasování probíhá přímo zde v článku.

Oba spoty otestuje společnost Behavio, partner soutěže. Výsledky testování naleznete v čísle MAM 27/2026, které vyjde v prvním srpnovém týdnu.

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Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

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