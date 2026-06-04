Porotce České ceny za PR oslnila komunikace britského velvyslanectví

Asociace public relations – APRA dnes vyhlásila vítěze 21. ročníku České ceny za PR – Lemur. Slavnostní ceremoniál se konal ve vyprodaném pražském Planetáriu. Absolutním vítězem se stalo Britské velvyslanectví v Praze, což potvrzuje, že skvělá komunikace nestojí jen na velkých korporátních rozpočtech. Ocenění APRA Osobnost roku si odnesla Jasmína Houdek známá projektem Moderní sebeobrana. Zvláštní ocenění letos APRA udělila Vladimíru Mikulášovi in memoriam za práci ve sdružení ALSA.
Nejvíce sošek Lemura si letos odnesla agentura Svengali Communications (6 ocenění), která nejvíce bodovala s projektem Mladá krev do sněmovny: 30 pod 30. Těsně za ní se umístily agentury Havas PR a Topic PR (po 4 oceněních). Havas PR zaujala projektem Google Gemini: od chatbota k parťákovi, reflektujícím aktuální problematiku AI. Topic PR bodovala s kampaní Hele, motorka! – projektem, který řidiče aut naučil vidět motorkáře. Se třemi oceněními se mezi nejúspěšnější zařadily i agentury Adison, Communication Lab, LESENSKY.CZ a MSL Czech Republic. Z firem si mimořádně vedly také fotbalová Slavia a TV Nova, každá se třemi Lemury.
Celkem dosáhlo na ocenění 37 přihlašovatelů – agentur, zadavatelů, sportovních klubů i institucí, celkem o dva více než v loňském ročníku. Ceny byly uděleny ve 24 kategoriích z celkem 326 přihlášek.
Všichni vítězové hlavních kategorií mají možnost reprezentovat Českou republiku v prestižní mezinárodní soutěži SABRE Awards – na náklady APRA. České agentury v mezinárodní konkurenci pravidelně slaví úspěchy.
Strategie nad rozpočtem. Dlouhodobost nad chaosem.
Letošní ročník potvrdil zásadní posun v přístupu k PR v Česku: do popředí se dostávají projekty postavené na promyšlené, dlouhodobé komunikační strategii. Taková spolupráce přináší prokazatelně lepší výsledky – pokud se partner pro komunikaci může tématu, značce či problematice věnovat déle a není každý rok přetendrován. Takové projekty s jasnou strategií v mediálním světě skutečně ožívají: dokážou současně generovat výstupy a zásah, ale i zapojení a skutečnou aktivaci veřejnosti.
Přesně to ilustruje i vítěz hlavní ceny – britská ambasáda, která systematickou, cílevědomou prací pozvedla profil a známost osobnosti ambasadora na mimořádnou úroveň ve srovnání s podobnými institucemi.
Nápad nestačí: porota hledala i strategii
V oblasti kreativní komunikace letos zřetelně dominoval trend PR aktivací a tzv. stuntů – akcí schopných vzbudit okamžitou vlnu organické pozornosti. Letos k nim porotci ale přistupovali důsledněji: nehledali jen mediální zásah, ale ptali se, nakolik kampaň naplňuje skutečný strategický cíl. Výsledek? Jasný signál pro celý obor – bez strategického uvažování se ani ta nejkreativnější aktivace neobejde.
Kde je příležitost pro příště?
Co letos v soutěži chybělo, bylo silnější zastoupení projektů v oblasti digitální komunikace, influencer marketingu a přihlášky z neziskového sektoru. To je vzhledem k tématům, která hýbou světem PR, poměrně neobvyklé. Pro všechny, kdo letos nad přihlášením váhali: nebojte se takové projekty příští rok přihlásit.
Osobnost roku: Jasmína Houdek
Ocenění PR Osobnost roku bylo během slavnostního večera uděleno Jasmíně Houdek. Polovina manželské dvojice, která se zaměřuje na osobní sebeobranu, byla nominována porotci České ceny za PR. Třem finalistům zpracovala agentura Newton Media mediální analýzu, na základě které výkonná rada APRA vybrala právě spoluautorku konceptu Moderní sebeobrana. Ta stojí právě na vhodně zvolených komunikačních taktikách, kterými lze předejít násilnostem.
Rozhovor s PR Osobností roku Jasmínou Houdek si můžete přečíst v Marketing & Media číslo 21. V celém znění je exkluzivně dostupný pro předplatitele zde.
Mimořádně APRA udělila i Zvláštní ocenění osobnosti in memoriam. Získal ho Vladimír Mikuláš za osvětovou činnost v souvislosti s onemocněním ALS, kterému sám letos podlehl.
„Letošní přihlášky nás potěšily kvalitou i rozmanitostí. Jasně vidíme, že projekty postavené na dlouhodobé strategii a pevném partnerství mezi agenturou a klientem fungují lépe,“ říká Radek Maršík, předseda výkonné rady APRA.
Kompletní výsledky najdete na webových stránkách APRA.