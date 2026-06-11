Autor Černé labuti Nassim Nicholas Taleb dorazí na Slovensko. Vystoupí na konferenci Shifts Bratislava

Byznysová konference Shifts přichází na Slovensko. Po pražských ročnících, které do střední Evropy přivedly výrazná jména světového byznysu, investic, politiky a společenské debaty, vzniká nový formát Shifts Bratislava. Uskuteční se 1. prosince 2026 v hlavním slovenském městě a jeho cílem bude otevřít debatu o tom, jak dělat dlouhodobá rozhodnutí ve světě, který se pohybuje stále rychleji.
Jedním z hlavních řečníků prvního slovenského ročníku bude Nassim Nicholas Taleb, autor konceptu černých labutí, investor, matematik a jeden z nejvlivnějších světových myslitelů v oblasti rizika, nejistoty a antifragility. Právě Talebovy myšlenky o nepředvídatelných událostech, které zásadně mění běh dějin, se staly jednou z inspirací pro vznik konference Shifts.
Konference Shifts přichází na Slovensko také díky podpoře Tatra banky. „Jako lídr v oblasti korporátního a privátního bankovnictví dlouhodobě vnímáme, jak důležité je vytvářet prostor pro nové perspektivy a propojování výjimečných osobností byznysu. I proto jsme se rozhodli podpořit konferenci Shifts, která na Slovensko přináší významná jména, mezinárodní inspiraci a propojuje výrazné osobnosti slovenského podnikatelského prostředí. Věříme, že právě taková akce dokáže účastníkům přinést nové impulzy, odvahu měnit zažité přístupy a nahlížet na budoucnost byznysu v širších souvislostech,“ říká Zuzana Koštialová, členka představenstva Tatra banka odpovědná za korporátní a privátní bankovnictví a oblast kapitálových trhů.
Hlavním tématem Shifts bude odolnost v době zrychlení. Technologie, kapitálové trhy, geopolitika i společenské změny dnes zkracují rozhodovací cykly, zvyšují tlak na výkon a zároveň oslabují schopnost přemýšlet v delším horizontu. Právě dlouhodobá perspektiva přitom rozhoduje o tom, kdo bude pouze reagovat na změny a kdo je dokáže aktivně využít.
Program Shifts Slovensko propojí několik zásadních tematických linií. Vedle geopolitiky a mezinárodní bezpečnosti se zaměří na investice, byznys, manažerskou psychologii a technologickou transformaci. Tedy segmenty, podle nichž se budou v příští dekádě rozhodovat firmy, investoři i státy. Organizátoři zároveň jednají s dalšími osobnostmi ze světa politiky, investic, psychologie, vědy a evropské debaty.
„Konference vznikla proto, aby se ve střední Evropě otevřel prostor pro debatu, která nejde po povrchu a nabízí ty nejlepší světové řečníky. Svět se zrychluje, ale skutečně důležitá rozhodnutí vyžadují pravý opak: schopnost zpomalit, pochopit souvislosti a přemýšlet v delším horizontu. Slovensko je pro nás přirozeným dalším krokem po Praze a moc se těšíme, jaká jméno s sebou vezeme. Bratislava má silnou podnikatelskou scénu, investory s regionálním přesahem a publikum, které nechce pouze sledovat změny, ale rozumět jim. To jim Shifts nabídnou,“ říká Nikita Poljakov, zakladatel konference Shifts a šéfredaktor e15.
Shifts se v posledních letech etablovala jako jedna z nejvýraznějších strategických konferencí ve střední Evropě. V předchozích ročnících vystoupili mimo jiné Nassim Nicholas Taleb, Howard Marks, Aswath Damodaran, Tzipi Livni, Sir Alex Younger, Daniel Křetínský, Patrik Tkáč, Guy Spier, Morgan Housel, Dominic Cummings, Kyla Scanlon, Jiří Šmejc nebo Tomáš Čupr.