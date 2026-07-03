Novou PR agenturou značky Brit se stává AMI Communications

Péči o komunikaci značky Brit, přední evropské značky krmiv pro psy, kočky a drobné savce, nově převzala agentura AMI Communications. Spolupráce navazuje na dlouholeté a úspěšné partnerství agentury s mateřskou skupinou VAFO Group, pod kterou značka Brit spadá, a zahrnuje strategické plánování, media relations i obsahovou komunikaci napříč médii.
Cílem partnerství je posunout komunikaci značky k proaktivnímu, kategorii definujícímu vyprávění, s důrazem na vztah mezi lidmi a jejich zvířaty a na odbornou expertízu, kterou Brit v oblasti výživy domácích mazlíčků dlouhodobě poskytuje.
„Brit má za sebou silný příběh české značky, která již desítky let poskytuje prevenci výživou pro víc společných zítřků s našimi zvířecími mazlíčky. Právě teď je naším společným úkolem s odborníky v AMI využít potenciál tohoto poslání na maximum. V AMI Communications jsme našli partnera, který rozumí tomu, že nejde jen o krmivo, ale o vztah lidí k jejich zvířatům. Věříme, že společně posílíme sílu značky a upevníme pozici Britu jako lídra v péči o mazlíčky.“ říká Elena Chadžieva, Global Brand Manager Brit.
„Brit je značka s mimořádně silným základem – kvalitou, expertízou i hodnotami, které dnešní majitelé zvířat hledají. Se skupinou VAFO nás navíc pojí dlouholetá profesionální spolupráce a přátelství. O to víc nás těší, že můžeme stát u dalšího rozvoje značky. Naším úkolem je tenhle příběh vyprávět a posunout komunikaci od reaktivní k proaktivní a z Britu udělat značku, která téma péče o psy a kočky nejen komentuje, ale aktivně určuje,“ doplňuje Marek Stránský, Managing Partner AMI Communications.