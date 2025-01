„Váš syn má leukémii.“ O Kapku lepší hokej pošesté pomáhá dětem s poruchami krvetvorby

Nejen podpora onkologicky nemocných pacientů, ale také rozšíření registrů dárců kostní dřeně IKEM. To je cíl šestého ročníku projektu O Kapku lepší hokej, na kterém spolupracují společnost Tipsport a loterie Maxa, titulární partneři hokejové extraligy a 1. ligy, s Nadačním fondem Kapka naděje.

V předešlých pěti ročnících fanoušci, kluby a hokejisté pomohli dětem s poruchami krvetvorby více než čtyřmi a půl miliony korun. Také letos bude snahou získat co nejvíce prostředků pro zlepšení komfortu v nemocnicích či lepšího určení diagnózy nemoci dětí a díky tomu následného přesnějšího stanovení léčby.

Od středy 29. ledna do neděle 2. února tak týmy Tipsport extraligy, Maxa ligy i další nižších soutěží nastoupí s oranžovými prvky na výstroji – tato barva totiž symbolizuje právě boj s poruchou krvetvorby. Zatímco fanoušci mohou přispět prostřednictvím aukce hokejových předmětů či finančními dary, Tipsport a Maxa věnují za gól ve vybraných zápasech 500 korun ve prospěch Kapky naděje. V případě, že branku zaznamená jeden z hráčů ve speciálním dresu s oranžovým rukávem, bude tento příspěvek navýšen na pět tisíc korun.

Reklama

„Jsme rádi, že se i letos můžeme zapojit do projektu O Kapku lepší hokej a společně s fanoušky, kluby a hokejisty pomáhat tam, kde je to třeba. Věříme, že se nám společně opět podaří vybrat co nejvyšší množství prostředků, které budou pomáhat lidem a rodinám v těžkých životních situacích,“ říká Martin Ptáčník, šéf sponzoringu společnosti Tipsport.

Podle Dity Loudilové, ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje, tento projekt spojuje český hokejový svět pro dobrou věc a přibližuje těžké chvíle rodin, které čelí závažným onemocněním, jako je leukémie. „Je neuvěřitelně inspirativní a emotivní být součástí projektu, kde kluby, hráči i fanoušci spojují své nadšení a radost ze hry, aby pomohli těm, kteří naši podporu potřebují o kapku více,“ dodala.

Letošním patronem O Kapku lepšího hokeje je desetiletý Radek, syn známého českého hokejisty Radka Dudy. Když mu zkraje osmého roku nebylo dobře během hokejových tréninků a skončil na vyšetření v nemocnici, jeho táta uslyšel slova, která žádný rodič slyšet nechce: „Váš syn má leukémii.“

Přestože se našel prakticky ideální dárce, nová kostní dřeň nedokázala zbytkovou nemoc zničit a musel podstoupit druhou transplantaci. Po více něž 200 dnech na JIP s různými cykly chemoterapie či ozařování, mohl malý Radek nemocnici opustit a nyní je vše na dobré cestě a postupně se zase vrací ke sportování.

„Hokej je rodinný sport a moc nás těší, že se dokáže nadchnout pro správnou věc a pomoci rodinám, které prožívají těžké životní chvíle a do poslední chvíle neví, zda bude léčba úspěšná. Proto bych chtěla všem, kteří se znova zapojí, moc poděkovat,“ říká ředitelka spolupořádající agentury BPA sport marketing Jana Obermajerová.