České dráhy si v tendru vybraly DDB Prague

Agentura DDB Prague Českým drahám zajistí kompletní ATL a BTL komunikaci. Má oslovit i lidi, kteří vlakem běžně necestují.

Spolupráce Českých drah a DDB Prague po výběrovém řízení odstartovala oficiálně začátkem roku 2025. První se v nové spolupráci ukáže televizní spot, který představí nejmodernější vlakové soupravy ComfortJet.

„Vlaky jsou moje srdeční záležitost. Pamatuji si vždycky na jízdy vlakem v dětství a mám to spojené s návštěvou prarodičů. Každá cesta vlakem ve mně pak probouzí pozitivní vzpomínky,“ říká šéfka kreativy DDB Prague Klára Palmer.

„Hodně lidí to má podobně. Přesto si ale často jako dopravu raději volí auta. To jsme chtěli změnit a naopak ukázat to, co je na vlacích skvělé a co si můžou znovu zamilovat,“ dodává.

Proměnou projdou také podlinkové materiály, jako například letáky nebo plakáty, a celková marketingová komunikace.

„Cílem bylo sjednotit všechny linky komunikace, a zvýšit tak rozpoznatelnost značky. To všechno v duchu našeho claimu ‚Moderně a spolehlivě‘. Těšíme se, že se nám díky tomu do vlaků povede přivést ty, kteří jimi třeba tak často nejezdí,“ říká Jakub Otava, ředitel Odboru komunikace Českých drah.

České dráhy se navíc stávají oficiálním dopravcem agentury. „Každý teambuilding nebo jakákoliv pracovní cesta. To všechno bude mít v DDB odteď jedno společné. Skvělé výhledy, pohodlné sedačky a taky třeba restaurační vůz. Prostě kamkoliv se v agentuře vydáme, pojedeme vlakem,“ uzavírá Jan Faflík, CEO DDB Prague.

Změna po šesti letech

DDB tak od letoška střídá agenturu Havas Prague, která poslední tendr ČD obhájila v roce 2022 a s Českými drahami spolupracovala celkem šest let.

„Vytvořili jsme společně s Havas týmem a marketingem ČD koncept, který měli lidé jednoduše rádi. Měli jsme velkou tvůrčí volnost. To je na výsledku vždycky znát,“ uvedl na LinkedIn Jakub Kolářík, kreativní ředitel Havas Prague.

Připomněl také spoty, které pro České dráhy agentura vytvořila, ať už v hlavní roli s Ondřejem Vetchým v režii Tomáše Bařiny nebo s Ivanem Trojanem pod taktovkou Ondřeje Trojana a s produkcí T.H.A.

„Českým drahám jako značce přeju, ať jim nová komunikace funguje stejně dobře, jako fungovala ta od Havas Prague. Tak egészségedre a čus ešus kamarádi,“ dodal Kolářík v poděkování kolegům z agentury i z marketingu Českých drah.