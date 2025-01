Tržby z kin v uplynulém roce dosáhly 30 miliard dolarů. Letošní nabídka vypadá slibněji

Čas rekapitulací uplynulých dvanáct měsíců už se pomalu ale jistě chýlí ke konci, pojďme se ale ještě jednou naposledy podívat na to, jak se v celkovém měřítku dařilo kinům, co to vypovídá o návycích dnešních diváků a divaček, a jak vypadají vyhlídky na rok 2025.

Nejprve se podívejme na některé statistiky. Server Gower Street Analytics odhaduje celkovou výši mezinárodních tržeb (bez Ameriky) na 21,2 miliardy dolarů. To je o 10 procent méně než v roce 2023 a do rovnice není zahrnuta Čína.

„Čínu musíte vyřadit, protože má na celkovou sumu neúměrný vliv,“ prozradil serveru Deadline jeden z distribučních ředitelů. Čína byla vždy specifická, to, jakým způsobem, se ale postupem času a vlivem různých ekonomických faktorů mění.

Zatímco ještě před pár lety měl čínský trh zásadní vliv na to, jestli hollywoodská tvorba mezinárodně uspěje, poslední roky už se se zemí za velkou zdí příliš nekalkuluje, protože si tamní publikum zvyklo na svoji vlastní blockbusterovou tvorbu a zájem o zahraniční, zejména ten americký import je naopak krocen.

Celosvětové tržby se odhadují na 30 miliard dolarů, což je o 7,6 procenta méně než v předchozím roce a o 20 procent méně, než byl tříletý průměr před začátkem pandemie covidu.

Že se kina z pandemie těžko vyhrabávají opět není žádnou novinkou, nástup streamovacích služeb v kombinaci se zkráceným premiérovým oknem (původní lhůta tří a více měsíců mezi premiérou v kinech a na domácích nosičích případně na placených platformách je dávno pryč, v současnosti studia mnohdy nedodrží ani standardních 21 dní) přetvořily divácké zvyky, a kina na nějakou dobu přestala být vnímána jako místo, kam je nutné vyrážet za zábavou. To se až nyní začíná díky kino eventům z nedávných let jako Barbie, Oppenheimer, Wicked nebo Deadpool & Wolverine zase měnit.

Barbie (2023) | zdroj: Warner Bros.

Když si to rozebereme ještě podrobněji, největší úspěchy za loňský rok slaví jednoznačně animované filmy. V hlavě 2 (1,6 miliardy dolarů), Odvážná Vaiana 2 (991 milionů a směřuje k překonání miliardy) a Já, padouch 4 (969 milionů) ještě spolu s Mufasou (554 milionů) a čtvrtou Kung Fu Pandou (547 milionů) se všechny pohodlně vměstnaly do první desítky.

První pětku tak vlastně „narušují“ jen třetí Deadpool (1,3 miliardy) a druhá Duna (714 milionů). Řada z nich přitom dorazila až v posledním měsíci roku, což zapříčinilo zaprvé, že se prosinec stal třetím nejvýdělečnějším měsícem od roku 2019 s 2,67 utrženými miliardami, a zadruhé, že druhá polovina roku 2024 byla tou vůbec nejvýdělečnější od začátku pandemie.

Když ještě uděláme malou odbočku na domácí trh, tak v tuzemských kinech nejvíce bodovaly Vlny. Přišlo na ně celkem 885 tisíc diváků, čímž překonaly pokračování globálního hitu V hlavě 2. Pixarovský animák zůstal s návštěvností 883 tisíc lidí na druhé příčce. A teď hurá zpátky do Hollywoodu.

Zdroj: Instagram Jiřího Mádla

Opět si pomůžeme slovy jednoho z distributorů pro Deadline. „Potřebovali jsme, aby hity zafungovaly, a naštěstí se tak stalo. A pak tu bylo několik příjemných překvapení jako Vetřelec: Romulus a Námi to končí. Byly tam nějaké ztráty, ale ztráty jsou každý rok. Proto průmysl více než kdy jindy potřeboval, aby hity přinesly výsledky.“

Joker: Folie à Deux (2024) | zdroj: Warner Bros.

Ztrátami jsou jistě myšleny například druhý Joker (po miliardové jedničce dalo pokračování jen 206 milionů), Furiosa (173 milionů) nebo Kaskadér (181 milionů). Žádný z těchto snímků nenaplnil očekávání a zároveň u většiny platí, že operovaly s přemrštěným rozpočtem, u nichž by většina soudných lidí byla schopna říct, že se studiu nikdy nevrátí.

Na druhou stranu jsme loni také byli svědky nejvýdělečnějšího animáku všech dob i nejvýdělečnějšího mládeži nepřístupného snímku všech dob. Kina se tak zjevně stále dokážou naplnit.

Zároveň s tím je třeba podtrhnout další fenomén. Zatímco hity se stávají čím dál většími, roste s tím i riskantnost. Čím vyšší je rozpočet, tím větší jsou nároky na to, aby byl snímek úspěšný. Středněrozpočtové filmy už v dnešní době prakticky neexistují, a když se nějaký objeví, studio na něm zpravidla moc nevydělá. A spoléhat se na dobré recenze nebo ohlasy už také nestačí. Koneckonců Furiosa i Kaskadér o tom vědí své. A jak že to tedy je s těmi vyhlídkami do budoucna?

Opět bude vše stát a padat na kino eventech, respektive na tom, kolikrát se hollywoodským studiím podaří přesvědčit diváky a divačky, že daný film bude tou událostí, kterou musí vidět na velkém plátně v obležení ostatních. Takových ale může i kvůli hollywoodským stávkám z roku 2023 letos být o řád víc než loni. O jaké půjde? Předně o tituly jako Avatar: Fire and Ash, Mission: Impossible 8 – Poslední zúčtování, Superman, Minecraft, Sněhurka, Jurassic World: Rebirth, Zootropolis: Město zvířat 2 nebo pokračování muzikálu Wicked: For Good.

Těch černých koní a nenápadných potenciálních hitů tam je ale mnohem víc. Studia tak ve finále mají více důvodů k optimismu než v letech minulých, a to přes to, že prostor pro neúspěch je menší než kdy dřív. Jak se s tím poperou? To se začneme dozvídat už v následujících týdnech.

Zdroj: Box Office Mojo, Deadline