Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Stačí klik na Happy léto od Vodafone. Nová kampaň od Publicis Groupe představuje věrnostní program

Vodafone při příležitosti 20. výročí působení na českém trhu spustil nový věrnostní program Vodafone Happy, který je zákazníkům dostupný prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone+. V nové 360stupňové kampani od Leo Prague z agenturní skupiny Publicis Groupe operátor představuje výhody věrnostního programu. Dominantou kampaně je nový maskot Happy inspirovaný logem Vodafone.

Nová kampaň obsahuje dva dvacetivteřinové spoty, které představují postavu Happy a celý věrnostní program. První kampaňový spot pomáhá komunikovat řadu výhod a odměn, které si zákazníci mohou vyzvednout ve Vodafone Happy v aplikaci Můj Vodafone+. Druhý spot se pak zaměřuje na letní soutěž, která vznikla ve spolupráci s OREA Hotels & Resorts.

Postava Happy, ztělesňující věrnostní program a vycházející ze samotného loga Vodafone, je zpracovaná kompletně ve 3D. Vychází z návrhu Přemka Ponáhlého, který spolu s Janem Kalvodou z režisérského dua Wolfberg, stojí i za natočením reklamních spotů. Postavu Happy přitom Vodafone plánuje využívat i po skončení kampaně, a stane se součástí komunikace věrnostního programu.

„Věrnostním programem Vodafone Happy chceme našim zákazníkům poděkovat za jejich přízeň. Program jim v aplikaci Můj Vodafone+ každý týden přináší nové výhody a odměny. Tato kampaň představuje nejen samotný program, ale i maskota Happy, který se stane jeho dlouhodobým symbolem a průvodcem světem odměn a překvapení. A právě jedno velké letní překvapení jsme pro naše zákazníky připravili ve spolupráci s OREA Hotels & Resorts. Zákazníci mohou každý týden po dobu prázdnin soutěžit o pobyt v hotelech OREA v hodnotě 100 000 korun,“ říká Romana Pistulková, Senior Brand & Communications Manager společnosti Vodafone.

„Naším cílem bylo vytvořit charakter, který nebude jen logem věrnostního programu, ale silnou vizuální identitou, se kterou si zákazníci vytvoří vztah. Happy je navržený tak, aby byl okamžitě rozpoznatelný a zároveň dostatečně flexibilní na to, aby s ním mohl program žít roky. Ať už v aplikaci, na sociálních sítích, eventech nebo outdooru,“ dodává Nikola Foktová, Creative Director v Leo Prague.

Vizitka kampaně:

  • Account Director: Barbora Veselá, Leo Prague
  • Account Manager: Kristína Lušková, Leo Prague
  • Creative Director: Nikola Foktová, Leo Prague
  • Creative Leader: Klára Javůrková, Leo Prague
  • Art Director: Zora Makovská, Leo Prague
  • Copywriter: Kateřina Obrazová, Leo Prague
  • Content specialist: Tomáš Ulrych, Richard Burgár, Publicis Groupe
  • Media Planning: Dentsu
  • Production: Roar Production
  • Režie: Jan Kalvoda a Přemek Ponáhlý, Wolfberg
  • Fotograf: Patrik Klema
  • Média: TV, radio, internet, sociální sítě, influencer marketing, OOH, print

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí

MAM Exkluzivně v časopise

PR Guru Mark Borkowksi
Komunita a lidé
Pozornost si musíte zasloužit. Publikum chce žasnout
Michal Pastier
Komunita a lidé
Čím širší rozhled, tím lepší marketér
Adéla Vašíčková - Publicis Groupe
Komunita a lidé
Influencer není formát, který zapnete na čtvrtek dopoledne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
Dm vedení
Komunita a lidé
Společnost dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026
GymBeam Kreatin
Kreativita a kampaně
GymBeam boří mýtus o kreatinu. Nová kampaň ukazuje, že není jen pro muže
Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
Dm vedení
Komunita a lidé
Společnost dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026
GymBeam Kreatin
Kreativita a kampaně
GymBeam boří mýtus o kreatinu. Nová kampaň ukazuje, že není jen pro muže
Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ