Stačí klik na Happy léto od Vodafone. Nová kampaň od Publicis Groupe představuje věrnostní program

Vodafone při příležitosti 20. výročí působení na českém trhu spustil nový věrnostní program Vodafone Happy, který je zákazníkům dostupný prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone+. V nové 360stupňové kampani od Leo Prague z agenturní skupiny Publicis Groupe operátor představuje výhody věrnostního programu. Dominantou kampaně je nový maskot Happy inspirovaný logem Vodafone.
Nová kampaň obsahuje dva dvacetivteřinové spoty, které představují postavu Happy a celý věrnostní program. První kampaňový spot pomáhá komunikovat řadu výhod a odměn, které si zákazníci mohou vyzvednout ve Vodafone Happy v aplikaci Můj Vodafone+. Druhý spot se pak zaměřuje na letní soutěž, která vznikla ve spolupráci s OREA Hotels & Resorts.
Postava Happy, ztělesňující věrnostní program a vycházející ze samotného loga Vodafone, je zpracovaná kompletně ve 3D. Vychází z návrhu Přemka Ponáhlého, který spolu s Janem Kalvodou z režisérského dua Wolfberg, stojí i za natočením reklamních spotů. Postavu Happy přitom Vodafone plánuje využívat i po skončení kampaně, a stane se součástí komunikace věrnostního programu.
„Věrnostním programem Vodafone Happy chceme našim zákazníkům poděkovat za jejich přízeň. Program jim v aplikaci Můj Vodafone+ každý týden přináší nové výhody a odměny. Tato kampaň představuje nejen samotný program, ale i maskota Happy, který se stane jeho dlouhodobým symbolem a průvodcem světem odměn a překvapení. A právě jedno velké letní překvapení jsme pro naše zákazníky připravili ve spolupráci s OREA Hotels & Resorts. Zákazníci mohou každý týden po dobu prázdnin soutěžit o pobyt v hotelech OREA v hodnotě 100 000 korun,“ říká Romana Pistulková, Senior Brand & Communications Manager společnosti Vodafone.
„Naším cílem bylo vytvořit charakter, který nebude jen logem věrnostního programu, ale silnou vizuální identitou, se kterou si zákazníci vytvoří vztah. Happy je navržený tak, aby byl okamžitě rozpoznatelný a zároveň dostatečně flexibilní na to, aby s ním mohl program žít roky. Ať už v aplikaci, na sociálních sítích, eventech nebo outdooru,“ dodává Nikola Foktová, Creative Director v Leo Prague.
Vizitka kampaně:
- Account Director: Barbora Veselá, Leo Prague
- Account Manager: Kristína Lušková, Leo Prague
- Creative Director: Nikola Foktová, Leo Prague
- Creative Leader: Klára Javůrková, Leo Prague
- Art Director: Zora Makovská, Leo Prague
- Copywriter: Kateřina Obrazová, Leo Prague
- Content specialist: Tomáš Ulrych, Richard Burgár, Publicis Groupe
- Media Planning: Dentsu
- Production: Roar Production
- Režie: Jan Kalvoda a Přemek Ponáhlý, Wolfberg
- Fotograf: Patrik Klema
- Média: TV, radio, internet, sociální sítě, influencer marketing, OOH, print