Talent roku Vojtěch Vaník nastupuje do Saatchi & Saatchi

Copywriter Vojtěch Vaník, který byl v letošním ročníku MAM Agentura roku oceněn jako Talent roku, přestoupil z DDB Prague do Saatchi & Saatchi skupiny Publicis Groupe.

Po necelých dvou letech v agentuře DDB Prague se Vojtěch Vaník přesunuje do skupiny Publicis Groupe, kde od července působí jako copywriter v agentuře Saatchi & Saatchi. O změně informoval na svém LinkedIn.

V DDB Prague začínal Vaník v prosinci 2023 jako stážista, od března 2024 už byl v roli juniorního copywritera. Podílel se mimo jiné na kampaních pro České dráhy, McDonald’s nebo Ostravar ze skupiny Pivovary Staropramen.

Letos v dubnu pak uspěl v soutěži MAM Agentura roku, kde od poroty pod vedením předsedy Martina Charváta získal ocenění Talent roku. „Pro mě bylo překvapením už to, že jsem se dostal na shortlist,“ neskrýval Vaník údiv při přebírání áčkové trofeje.

Vojtěch Vaník absolvoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. „Naučilo mě pracovitosti a přemýšlení více do hloubky. Rozvíjet nápady a mít přesah, a to nejen do ideamakingu, ale i do myšlenky kampaně,“ popsal pro MAM během slavnostního večera.

Prošel také Ogilvy Nulťákem a Digisemestrem. Má za sebou stáže v agenturách DFMG nebo Darwin & the Machines. Podílel se na také na úspěšném studentském projektu Němá tvář, fundraisingu na podporu útulku Zlín-Vršava.

Loni spolu s Danilem Shlenovem získal 1. místo v českém kole Young Lions v kategorii Digital za kampaň pro projekt „Zachraň oběd“, když pro oslovení žen kolem 40 let zvolili mobilní minihru v aplikaci Wolt.