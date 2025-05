Černý kůň mezi hořkými pivy. Na trh míří nový Mustang

Pivovar Ostravar ze skupiny Pivovary Staropramen tento týden zahájil novou marketingovou kampaň, ve které představuje svou letošní novinku.

Mustang je aktuálně jednou z nejrychleji rostoucích značek na českém pivním trhu. V loňském roce si značka polepšila o 9,2 procent a plechovkové multibalení Mustang se stalo nejprodávanějším produktem ostravského pivovaru v maloobchodu. Z dat ostravského pivovaru dále vyplývá, že Mustang zaujal 10 % Čechů a každý třetí Čech už pivo ochutnal. Tím však ambice značky nekončí.

Novinkou roku je ležák Mustang Hořký

V letošním roce Ostravar rozšířil nabídku piv Mustang o nový hořký ležák Mustang Hořký. Typologicky se jedná o jednosladový ležák, který je uvařen výhradně z jednoho druhu ječného sladu. Vyniká především jemným sladovým tělem, robustní hořkostí a příjemně dlouhým hořkým dozníváním. Má objem alkoholu 5,1 procent a hořkost 35 IBU. Na trhu bude k dispozici v lahvích, plechovkách i sudech.

Nový Mustang je uvařen z jednoho druhu sladu a vyniká příjemnou intenzivní hořkostí

Jak už je pro značku Mustang typické, nové pivo opět propojí tradiční české ležáky s moderními chutěmi. Základní surovinou při přípravě nového piva je tradiční chmel Sládek v kombinaci se silným hořkým chmelem Herkules.

Pečlivý vývoj nového piva trval rok

Vývoj nového piva trval jeden rok. Jeho předobrazem se stal speciál ze spilky Fantome, který v limitované várce uvařil Ostravar na sklonku minulého roku. „Ve srovnání s Fantome má Mustang Hořký vyladěnější a robustnější hořkost a mnohem delší hořké doznívání,” popisuje chuťový profil nového Mustangu obchodní sládek Vojtěch Slivoň.

Novinku podpoří silná marketingová kampaň

Nový hořký ležák míří na trh s velkou marketingovou podporou a sloganem „Černý kůň mezi hořkými pivy.“ Reklamní kampaň pro Ostravar připravila agentura DDB, která se před třemi lety úspěšně zhostila představení pivovaru v rámci celonárodní distribuce ostravského piva.

Marketingový tým značky Mustang s kreativní agenturou DDB hledal způsob, jak propojit vlastnosti divokého mustanga se samotným brandem a průsečík našli v chování a vzhledu černého koně. Černý kůň je osvobozen od spousty svazujících společenských pravidel a může si dělat věci skutečně po svém. To je něco, co pivovar Ostravar dělá už dlouho, a to se v nové kampani podařilo pojmenovat.

Režie TV spotu se ujal Petr Dvořák pod produkcí Punk Films. „Náš nový TV spot je spjatý s domovským městem Mustangu. Točili jsme ho na ikonických ostravských místech a ve spotu si zahrál i náš obchodní sládek Vojtěch Slivoň,“ prozradil manažer značky Mustang Dalibor Dubb.

Komunikační koncept se snaží zachytit rebelský charakter značky a staví Mustang do role nečekaného hráče, který dokáže překvapit a zaujmout v kategorii, kde dominují velké a známé značky. Nová kampaň oslavuje individualitu, odvahu vystoupit z řady a chuť objevovat nové chutě mimo zavedené stereotypy.

Současná marketingová kampaň však bude ještě intenzivnější a nový Mustang Hořký se objeví v televizi, v online, v PR i na hudebních eventech.

Role ambasadora značky Mustang se zhostil rapper Marpo se svým specifickým hudebním stylem. „Mustangu se úspěšně daří propojovat tradiční přednosti českého piva s moderními chutěmi. Marpo také pracuje s více styly. Dokáže skvěle propojit rap, rock a country a lidi to strašně baví. Moc se na spolupráci těšíme,“ říká závěrem Dalibor Dubb, manažer značky Mustang.

Vizitka kampaně:

Kreativní agentura: DDB Prague

PR agentura: Walker&Lambert

Značka: Mustang

Mediamix: TV, online, OOH, PR

Kreativní šéfka: Klára Palmer

Head of art: Iva Nitkulinec

Copywriter: Markéta Kolodžejová, Vojta Vaník

Art director: Václav Matoušek

Grafický designér: Filip Morys

Account management: Rostislav Novák, Ivana Volavá, Vojtěch Kajtman

In house producer: Ondřej Martinec

Production house: Punk Film

Režisér: Petr Dvořák

DOP: Michal Babinec

Postproduction: PFX

Sound design: Ondřej Dvořák

Hudba: Oliver Fillner