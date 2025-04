Nečekané! Agenturou roku je poprvé Boomerang Communication

Král je mrtev, ať žije král! Agenturou roku byla poprvé oceněna Boomerang Communication. Stalo se tak po dvou letech panování McCann Prague. Cena pro Nejlepšího marketéra letos patří Marku Dvořákovi, který v Dr. Max vede marketing a péči o zákazníky.

Slavnostní večer soutěže Agentura roku, kterou třetím rokem pořádá oborový týdeník Marketing & Media, se přesunul z Václavského náměstí jen o pár stovek metrů dál do nádherných prostor Zenwork v paláci Ara.

Početnému auditoriu se i přes stěhování opět nabídl efektní průhled na Prahu přepřehající se do rytmu noci, celému večeru pak tradičně vládla uvolněná neformální atmosféra. „Děkuji všem partnerům a příznivcům marketingu, že s námi přišli oslavit ty nejlepší z oboru,“ uvedla vyhlášení Radana Čechová, zakladatelka soutěže a šéfredaktorka Marketing & Media, jenž letos slaví 25 let na trhu.

Zatímco předchozí dva ročníky patřily McCann Prague, letos poprvé hlavní kategorie našla nového vítěze. Stala se jím agentura Boomerang Communication, která zároveň obhájila triumf v kategorii Nezávislá agentura roku.

„Je to trochu zvláštní, nečekal jsem, že vyhrajeme i hlavní kategorii. I když jsem si říkal, že to McCannům jednou nemusí vyjít“, pronesl Marek Slezák, šéf Boomerang Communication, a dodal: „Sám bych na sebe byl ale přísnější, protože jsem agenturu nedokázal nachystat na jednu věc: že přijde náckovská parta kolem Trumpa a bude se snažit zničit celý byznys. A to u nás bude za pár měsíců sestavovat vládu Andrej Babiš. Všichni, co tu jsme, tak umíme měnit mínění lidí. Proto vás poprosím: nevzdávejme to.“

Po roční odmlce byla opět udělena i cena pro Nejlepší novou agenturu, pro kterou si přišli zástupci Imminent. „Když jsme agenturu zakládali, měli jsme pár nápadů a touhu dělat věci jinak. To, že tu stojíme, je pro nás velký moment a moc si toho vážíme,“ zaznělo z pódia.

Naopak barevné „áčko“ pro Odpovědnou agenturu letos uděleno nebylo. Zůstalo tak jen u shortlistu, který získaly McCann Prague a Triad Prague. „Udržitelnost je důležité téma a mělo by tomu tak být pro všechny, co tu jste. Ale zdá se, že tomu tak úplně není. Proto jsme se rozhodli, že vítěze letos nevyhlásíme a skončíme u shortlistů,“ vysvětlila předsedkyně poroty Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace odpovědné společnosti.

Ocenění pro Nejlepšího marketéra putuje do řetězce lékáren Dr. Max – hlavní porota jím vybrala Marka Dvořáka. „Děkuji, ale asi bych tu nestál nebýt mých kolegů z Dr. Max. A děkuji také našim agenturám. Dentsu, Lafluence a hlavně McCann Prague za to, co jsme s ní za poslední rok dokázali,“ uvedl „chief marketing & customer officer“ Dr. Max.

Tradičně se hledal i marketér na v podstatě opačném konci kariéry, tedy Talent roku. Stal se jím Vojtěch Vaník, copywriter z agentury DDB Prague. „Vítěznou řeč jsem si nepřipravil, ale chtěl bych říct, že pro nás všechny bylo úspěchem už to, že jsme se dostali na shortlist. To, že jsem Talentem roku zrovna já, je pro mě velká čest,“ pravil skromně.

To, že v DDB umí vychovávat marketéry, potvrzuje nejen to, že Talent roku vzešel z této agentury podruhé za sebou, ale i letošní vítězství DDB v nejhojněji obsazené kategorii Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů. „V reklamě lidé odcházejí a přicházejí a myslím, že my je umíme lákat,“ prozradili zástupci DDB své know-how.

Trofejí za Nejlepší místo, kde pracovat pak byla oceněna agentura Proficio. „Ceníme si toho, je vidět, že pizza pátky a stravenky nedáváme nadarmo,“ zaznělo od agentury v nadsázce a už trochu vážněji bylo dodáno: „Tajně jsme doufali, že by to mohlo vyjít, a ono to vyšlo.“

Volbou klientů se stejně jako před dvěma lety stala agentura McCann Prague. „Chtěl bych poděkovat klientům. Kvůli těm tu jsme a budeme i dál,“ pravil Jan Binar, šéf agentury. Ta díky úspěchům v mezinárodních i domácích soutěžích kreativity a efektivity dominovala také v kategoriích týmových. Ač se někteří z oceněných od doby zveřejnění kampaní přesunuli do jiných agentur.

Kreativní tým roku tvoří Vítězslav Štrobl (dnes Hullabaloo) a Aleš Brichta (dnes Triad Prague), členy Account tým roku jsou Bára Divíšková (McCann Prague) a Michal Míka (dnes Mindsquared) a stratégem roku je Martin Svetlík (McCann Prague).

Výsledky Agentury roku 2025:

Agentura roku: Boomerang Communication

Nezávislá agentura roku: Boomerang Communication

Nejlepší nová agentura: Imminent

Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů: DDB Prague

Nejlepší místo, kde pracovat: Proficio

Volba klientů: McCann Prague

Nejlepší marketér: Marek Dvořák (Dr. Max)

Talent roku: Vojtěch Vaník (DDB Prague)

Kreativní tým roku: Vítězslav Štrobl a Aleš Brichta

Account tým roku: Bára Divíšková a Michal Míka

Stratég roku: Martin Svetlík (McCann Prague)