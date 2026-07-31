Terorismus těží z médií víc než média z terorismu

Teroristický útok nikdy není jen násilným činem. Je také sdělením, které má vyvolat strach, získat pozornost a dostat určitou ideologii k co nejširšímu publiku. Právě proto je podle Liane Rothenberger zásadní, jakým způsobem o terorismu informují média. Uznávaná mediální expertka, profesorka komunikačních studií na Otto-Friedrich-Universität Bamberg a nově také vedoucí tamní katedry komunikace, která letos vystoupí na konferenci Forum Media, se dlouhodobě věnuje vztahu mezi médii, terorismem a bezpečností. Zkoumá, jak teroristé využívají mediální pozornost, jak se jejich strategie proměnily s nástupem digitálních platforem a kde leží hranice mezi nezbytným informováním a nechtěným zesilováním propagandy.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 27/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.