Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková

Do společnosti Pivovary Staropramen přichází na pozici Communications & Corporate Affairs Manager Kateřina Pavlíková, která má za sebou více než desetiletou praxi v PR v korporátním i veřejném sektoru. Ve své nové roli zodpovídá za strategii externí a interní komunikace, vztahy s médii, krizovou komunikaci i agendu společenské odpovědnosti pro Českou republiku a Slovensko. Společně s týmem, který povede, bude zároveň koordinovat komunikační aktivity skupiny Molson Coors Beverage Company na obou trzích.
Kateřina Pavlíková navazuje na práci Denisy Mylbachrové, která ve společnosti působila 13 let. Bude zodpovídat za komunikaci společnosti vůči médiím, zaměstnancům, odborné veřejnosti i dalším klíčovým stakeholderům. Zaměří se také na rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, firemní kultury a dlouhodobé budování reputace jedné z předních pivovarských společností ve střední Evropě. Podílet se bude také na podpoře lokálních pivních značek, jako jsou Staropramen, Braník, Ostravar, Mustang či nealkoholický radler COOL, a dalších produktů z širokého portfolia skupiny Molson Coors.
„Pivovary Staropramen stojí za řadou značek, které si spotřebitelé po generace spojují nejen s pivní tradicí a chutí, ale také společnými zážitky. Právě spojení tohoto dědictví s novými trendy, které dnes formují nápojový trh, vnímám jako velkou příležitost pro komunikaci. Těším se, že společně s týmem budeme také rozvíjet značku zaměstnavatele, komunikaci našich lokálních a mezinárodních značek i přinášet příběhy lidí, na kterých pivovar stojí. Stejně důležitá je pro mě podpora edukace v oblasti zodpovědné konzumace alkoholu a udržitelný přístup ve výrobě,“ uvedla Pavlíková.
Kateřina Pavlíková přichází do společnosti s bohatými zkušenostmi v oblasti strategické komunikace, public relations a budování reputace. Naposledy působila jako vedoucí PR oddělení a hlavní tisková mluvčí Úřadu práce ČR, kde vedla komunikační agendu jedné z největších organizací veřejné správy v tuzemsku. Předtím řídila komunikaci cestovní kanceláře Čedok na českém a slovenském trhu a komunikovala také přes čtyři a půl roku za skupinu Letiště Praha. Zkušenosti získala rovněž ve Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Za své profesní působení se v roce 2022 umístila na stříbrné příčce v kategorii Nejlepší mluvčí soukromého sektoru v rámci oborového ocenění Mluvčí roku, rok předtím si odnesla bronz. Aktivně se podílela i na rozvoji oboru public relations ve vedení Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA), která dříve fungovala pod názvem PR Klub. Vystudovala Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika se zaměřením na mezinárodní obchod.