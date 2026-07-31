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Hotely toho o hostech vědí spoustu. Využívají ale jen malou část

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Hoteliéři se příliš soustřeďují na náklady a málo přemýšlejí o tom, jak hostům nabídnout větší hodnotu, říká Richard Valtr. Zakladatel společnosti Mews, která patří mezi trojici nejhodnotnějších českých scale­‑upů, hovoří v rozhovoru pro Marketing & Media o závislosti hotelů na Booking.com, nevyužitých datech, personalizovaných cenách i o tom, proč by technologie měla v hotelnictví vrátit nejlepší zaměstnance z kanceláří mezi hosty.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 27/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Veronika Kejřová

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