Etnetera mění vedení i podobu skupiny. Reaguje na proměnu IT trhu v éře umělé inteligence

Do čela technologické firmy Etnetera se po třech letech vrací spolumajitel Martin Palička, zatímco dosavadní CEO Jiří Štěpán se jako partner zaměří na rozvoj technologií a AI. Součástí změny bude také postupné sjednocení celé skupiny pod jednotnou značku Etnetera.
„Naši klienti od nás neočekávají jen kvalitní software. Potřebují partnera, který jim pomůže rozhodnout, kde umělá inteligence přinese skutečnou hodnotu a jak ji bezpečně používat ve fungování firmy. Proto sjednocujeme naše služby pod jednu značku. Klientům to usnadní spolupráci a nám umožní propojit technologickou expertizu s hlubším porozuměním jejich byznysu,“ říká nový CEO Etnetery Martin Palička.
Firma touto změnou reaguje na proměnu poptávky na IT trhu i na zpomalení růstu celé skupiny, jejíž konsolidovaný obrat za loňský rok dosáhl necelých 600 milionů korun. Návrat Martina Paličky do exekutivního vedení má podpořit rychlejší rozvoj firmy v době, kdy se mění způsob, jakým firmy využívají software i umělou inteligenci.
Spolumajitel se vrací do exekutivního vedení
Martin Palička působí ve vedení Etnetery od roku 2000, kdy do společnosti nastoupil jako finanční a provozní ředitel. Posledních šest a půl roku zastává také pozici předsedy představenstva, ve které pokračuje i po návratu do role CEO. Více než deset let je aktivním členem byznysové komunity Red Button nebo ambasadorem projektu Český Goodwill.
„Technologie byly vždy oblastí, která mě nejvíc bavila. Martin má naopak mimořádnou schopnost propojovat technologie s lidmi a byznysem. Za více než pětadvacet let společné práce jsem poznal, že právě to bude v další etapě rozvoje Etnetery zásadní. Můj přesun do role partnera mi zároveň dává prostor naplno se věnovat technologiím a praktickému využití umělé inteligence v projektech našich klientů,“ říká partner a bývalý CEO Etnetery Jiří Štěpán.
Od vývoje softwaru k návrhu AI systémů
Role technologických partnerů se mění. Vedle samotného vývoje softwaru dnes firmy očekávají pomoc s návrhem architektury, integrací umělé inteligence i dlouhodobým rozvojem digitálních služeb. Etnetera proto rozšiřuje svou roli od dodavatele softwaru směrem k partnerovi, který pomáhá velkým organizacím navrhovat a provozovat systémy využívající AI.
„Umělá inteligence mění ekonomiku vývoje softwaru. Neznamená to konec vývojářů, ale změnu jejich role. Mnohem větší hodnotu dnes představuje schopnost navrhnout kvalitní architekturu, propojit jednotlivé systémy a zajistit, aby AI fungovala spolehlivě v reálném provozu. Právě v tom chceme být pro naše klienty dlouhodobým partnerem,“ uzavírá Palička.