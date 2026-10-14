21 instalací, dvě trasy a Praha jako plátno. Signal Festival startuje již ve čtvrtek

Praha se už dnes večer znovu promění v obří galerii pod širým nebem. Čtrnáctý ročník Signal Festivalu začíná ve čtvrtek 15. října a až do neděle 18. října propojí současné digitální umění, světelný design, technologie a veřejný prostor. Letošní ročník s tématem Dream On! Sny a vize nabídne celkem 21 instalací českých i zahraničních autorů, novou trasu v Dejvicích, studentskou zónu i placenou část Signal INSIDE.
Festival letos přidává jednu zásadní novinku. Poprvé se vydává mimo tradiční centrum Prahy a otevírá dejvickou trasu. Ta začíná u plavebního kanálu Troja-Podbaba, pokračuje přes Starou čistírnu odpadních vod a dejvické parky až do Kampusu Dejvice. Už na jejím začátku čeká desetimetrová laserová instalace Multimmersion_Upside Down tchajwanského umělce Aka Changa. Klidná hladina Vltavy v ní funguje jako obří zrcadlo, které laserové paprsky násobí a vytváří iluzi nekonečné hloubky.
Dejvice ale letos nejsou jen o efektních světelných instalacích. Ve Staré čistírně odpadních vod uvede Laterna magika site-specific představení Voda, které kombinuje nonverbální divadlo, videomapping, akrobacii a živý zpěv. V parku generála Lázaro Cárdenase se zase rozzáří 1500 LED diod instalace Scattered Light amerického průkopníka digitálního umění Jima Campbella. A na Flemingově náměstí vznikne Brána imaginace Milana Caise – obří zrcadlová kostka, která bude ze svého středu vysílat obrazové a zvukové sekvence vytvořené na základě dat od fanoušků.
Studentský kampus v Dejvicích propojí technologii, vědu a kreativitu
Výraznou součástí letošního programu je také vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Student Visions v Technické ulici v Kampusu Dejvice představí projekty studentů ČVUT a VŠCHT a ukáže, jak se mohou technologie, věda a kreativita potkat v jednom prostoru. Návštěvníci si například budou moci vyzkoušet interaktivní projekci FaceIt, která převádí mimiku a pohyb člověka do stylizovaného portrétu, nebo se podívat na audiovizuální projekt EFORCE spojený s více než patnáctiletým vývojem studentské formule. VŠCHT zase připravila chemickou show Jak sní chemici?, která mění vědecké experimenty ve světelnou a zvukovou performance.
Festival se letos poprvé dočká projekce na průčelí Arcibiskupského semináře, kde německý umělec Felix Frank představí dílo Missing Interval. Právě tady se ve čtvrtek 15. v 19 hodin uskuteční oficiální zahájení festivalu. Na druhém konci Prahy se pak na dvě stěny Staroměstské radnice promítne Život v pravdě ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish. Jde zároveň o první videomapping vytvořený ženou v historii Signal Festivalu.
Zahájení proběhne na průčelí Arcibiskupského semináře od 19 hodin
Kdo nechce zůstat jen u venkovních instalací, může zamířit do Signal INSIDE. Placená část programu letos nabídne osm instalací v netradičních pražských interiérech. Divadlo X10 se například promění v místo cesty Na Měsíc, kterou připravili americká multimediální umělkyně Laurie Anderson a tchajwanský umělec Hsin-Chien Huang. V kostele sv. Šimona a Judy se bude řešit představa světa za deset tisíc let v instalaci Dreaming Infinite a Masarykova kolej se díky studiu MUCHA promění v experimentální světelný prostor s odkazy na průkopníky videoartu Woodyho a Steinu Vašulkovy.
A právě tady je Signal zajímavý i z pohledu marketingu. Festival dlouhodobě ukazuje, jak může značka vstoupit do kultury jinak než klasickým reklamním formátem. Mercedes-Benz letos například stojí za partnerskou instalací Letem světlem Maxima Velčovského, která je věnována 140 letům inovací značky. Více jsme o této instalaci psali v samostatném článku. Patronem Caisovy Brány imaginace je glo, Nadace PPF podporuje zahraniční program a Letiště Václava Havla je patronem instalace Za co neseš zodpovědnost ty. Partnerství tak nejsou pouze otázkou loga někde vedle programu, ale stávají se součástí samotného zážitku.
Festival navíc není určený jen návštěvníkům, kteří si chtějí večer projít několik světelných instalací. V pátek 16. října se v Národní technické knihovně uskuteční konference Signal Forum, která propojí umělce, odborníky a veřejnost se zájmem o digitální a světelné umění. V sobotu pak Signal Space nabídne Signal Talks, kde šest zahraničních novomediálních umělců představí proces vzniku svých děl. Program doplňují workshopy, dětské aktivity, podcasty nebo hudební afterparty.
Instalace jsou přístupné každý den od 19 do 24 hodin. Celkem 13 instalací je zdarma, dalších osm tvoří placenou část Signal INSIDE. Festival se tak znovu snaží držet poměrně vzácnou rovnováhu: nabídnout masové veřejnosti velký vizuální zážitek zdarma a zároveň prostřednictvím placeného programu vytvořit prostor pro náročnější, komornější a technologicky komplexnější projekty.