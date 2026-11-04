Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost

Vánoce jsou časem setkávání, ne vždy jsme ale při společných chvílích skutečně spolu. Vánoční kampaň T-Mobile proto připomíná, jak důležité je věnovat pozornost lidem kolem nás. Příběh dědečka a jeho vnučky ukazuje, že právě drobné okamžiky vzájemného porozumění nás mohou znovu sblížit. Kampaň vznikla pod vedením Deutsche Telekom a bude uvedena na deseti evropských trzích skupiny.
V uspěchaném světě plném rozptýlení patří čas a pozornost k tomu nejcennějšímu, co můžeme druhým věnovat. Právě tuto myšlenku přináší vánoční kampaň Take Time to Connect, kterou Deutsche Telekom připravil pro evropský trh. Jejím ústředním motivem je vztah dědečka a jeho vnučky.
„Vánoce nám připomínají, jak důležité je být spolu. Ne vždy si ale uvědomujeme, že skutečná blízkost nespočívá jen ve společně stráveném čase, ale především v tom, cítit se mezi svými. Někdy stačí na chvíli zpomalit, odložit každodenní starosti a věnovat druhému člověku svou plnou pozornost. Právě na to chceme letošní kampaní upozornit,“ říká Tímea Balogh, ředitelka značky a marketingové komunikace v T-Mobile.
Kampaň odstartovala 2. listopadu v České republice a na Slovensku a postupně poběží na všech deseti evropských trzích skupiny Deutsche Telekom: v Černé Hoře, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Řecku a Severní Makedonii.
Vizuální podobu i další obrazové materiály vytvořili tvůrci s využitím generativní umělé inteligence ve spolupráci s režisérem Léem Cannone a studiem New Forest, které se specializuje na generativní AI.