Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost

Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými

Vánoce jsou časem setkávání, ne vždy jsme ale při společných chvílích skutečně spolu. Vánoční kampaň T-Mobile proto připomíná, jak důležité je věnovat pozornost lidem kolem nás. Příběh dědečka a jeho vnučky ukazuje, že právě drobné okamžiky vzájemného porozumění nás mohou znovu sblížit. Kampaň vznikla pod vedením Deutsche Telekom a bude uvedena na deseti evropských trzích skupiny.

V uspěchaném světě plném rozptýlení patří čas a pozornost k tomu nejcennějšímu, co můžeme druhým věnovat. Právě tuto myšlenku přináší vánoční kampaň Take Time to Connect, kterou Deutsche Telekom připravil pro evropský trh. Jejím ústředním motivem je vztah dědečka a jeho vnučky.

„Vánoce nám připomínají, jak důležité je být spolu. Ne vždy si ale uvědomujeme, že skutečná blízkost nespočívá jen ve společně stráveném čase, ale především v tom, cítit se mezi svými. Někdy stačí na chvíli zpomalit, odložit každodenní starosti a věnovat druhému člověku svou plnou pozornost. Právě na to chceme letošní kampaní upozornit,“ říká Tímea Balogh, ředitelka značky a marketingové komunikace v T-Mobile.
Kampaň odstartovala 2. listopadu v České republice a na Slovensku a postupně poběží na všech deseti evropských trzích skupiny Deutsche Telekom: v Černé Hoře, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Řecku a Severní Makedonii.

Vizuální podobu i další obrazové materiály vytvořili tvůrci s využitím generativní umělé inteligence ve spolupráci s režisérem Léem Cannone a studiem New Forest, které se specializuje na generativní AI.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_26_30_cover
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_26_30_cover
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Retail AI Agenti revoluce
Zadavatelé a značky
Příliš tichá revoluce v regálech
AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka

MAM Exkluzivně v časopise

Marketingový tým Global Payments, který má na starosti sedm zemí střední a východní Evropy včetně ČR a Slovenska
Zadavatelé a značky
Podnikatele čeká digitální skok
Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Dny AI
Akce a soutěže
Festival Dny AI pokračuje do 15. listopadu. Do programu se zapojily Microsoft, Seznam i další firmy
Kofola O2 - Vánoce
Kreativita a kampaně
O2 slaví Vánoce s Kofolou. Společná kampaň propojuje dvě české reklamní tradice
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Dny AI
Akce a soutěže
Festival Dny AI pokračuje do 15. listopadu. Do programu se zapojily Microsoft, Seznam i další firmy
Kofola O2 - Vánoce
Kreativita a kampaně
O2 slaví Vánoce s Kofolou. Společná kampaň propojuje dvě české reklamní tradice
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ