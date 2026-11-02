O2 slaví Vánoce s Kofolou. Společná kampaň propojuje dvě české reklamní tradice

O2 a Kofola spojily síly v letošní vánoční kampani. Koncept postavily na tradicích, nostalgii a známých reklamních motivech. Ikonické prasátko si zahraje ve spotu operátora, zákazníci si mohou dojít pro limitovanou edici Kofoly a napsat osobní věnování. Spolupráce, která vznikla z kreativního nápadu, propojuje televizní reklamu s aktivací v prodejnách i digitální komunikací.
Dvě výrazné české značky se rozhodly letošní Vánoce oslavit společně. O2 navazuje na letošní návrat k reklamní tradici Eurotelu, Kofola do spolupráce přináší ikonické vánoční prasátko. Výsledkem je společný koncept nazvaný Láskyplné spojení, který se promítá nejen do reklamních spotů, ale také do limitované edice nápojů a zákaznických aktivit.
Podle Davida Daneše, ředitele marketingové komunikace O2, partnerství nevzniklo na základě předem připraveného obchodního plánu. První impuls přišel od kreativního týmu, který při přípravě vánoční kampaně pracoval s motivy známých českých reklam. A tehdy taky vznikl nápad propojit svět operátora s vánoční atmosférou Kofoly. Teprve následně značky začaly hledat způsob, jak spolupráci rozšířit i mimo televizní obrazovky. „Vánoční prasátko Kofoly patří k ikonickým symbolům českých Vánoc. I my jako O2 máme české kořeny a blízko k tradicím, které naši zákazníci prožívají. Spojení s Kofolou nám proto dává přirozený smysl,“ vysvětluje Daneš.
Spolupráce má oběma značkám pomoci rozšířit jejich komunikační zásah. O2 a Kofola oslovují částečně odlišné zákaznické skupiny a jejich propojení otevírá prostor i pro komunikaci s mladším publikem.
České Vánoce v režii Roberta Hloze
Vánoční spot O2 navazuje na jarní remake téměř třicet let staré reklamy Eurotelu. Operátor se vrátil k motivu mobilní sítě, rodinného telefonování a průletu českou krajinou. Stejný princip teď dostal zimní podobu: je doplněný o typické vánoční scény, zasněženou krajinu a zimní i vánoční okamžiky. V závěru reklamy se objevuje také známé prasátko od Kofoly.
Režie se ujal Robert Hloz, autor sci-fi snímku Bod obnovy. Při výrobě využil kombinaci klasického natáčení a umělé inteligence. Zatímco herci skutečně natáčeli ve studiu s rekvizitami a připraveným osvětlením, digitální technologie pomáhaly vytvářet prostředí a pozadí jednotlivých scén. „Snažili jsme se vyhnout tomu, že by ty spoty byly takzvané full AI,“ popsal Hloz na představení kampaně. Podle něj hybridní produkce umožňuje propojit tradiční filmařské postupy s novými technologiemi a dosáhnout výsledků, které by při klasickém natáčení byly výrazně nákladnější. Některé digitálně vytvořené krajiny vycházejí z reálných českých lokalit a dokonce režisérových vlastních fotografií. Hloz při přípravě pracoval například se zimními snímky hradu Trosky. „Je důležité, aby i počítačově vytvořené záběry působily uvěřitelně a respektovaly možnosti reálné kamery,“ vysvětluje.
Za kreativou kampaně O2 stojí Free Andy Agency, produkci a postprodukci zajistilo studio PFX Animation & Post-production Studio.
Od televizního spotu až k osobnímu vzkazu
Spojení značek pokračuje v prodejnách O2. Každý zákazník operátora získá v aplikaci Moje O2 kupón, se kterým si může zdarma vyzvednout limitovanou vánoční plechovku Kofoly. Její design kombinuje vizuální identitu obou značek a nabízí prostor pro ručně psané třeba právě vánoční věnování.
Aktivace je plánována především na listopad, plechovky budou dostupné do vyčerpání zásob. Podle zástupců obou značek jsou na skladě stovky tisíc kusů a v případě výrazného zájmu nevylučují doplnění zásob.
Kofola zapojuje spotřebitele do vlastní vánoční komunikace. Prostřednictvím speciální digitální platformy mohou lidé vytvářet a nahrávat alternativní voiceovery k reklamnímu příběhu s prasátkem. O vítězném zpracování mají rozhodovat fanoušci na sociálních sítích a vybraný dabing se pustí ve vánočním televizním vysílání na Štědrý den. Soutěž poběží do 10. prosince.
Hudební část kampaně O2 využívá známý motiv skladatele Ondřeje Soukupa. Ten se vrací ve vánočním aranžmá a dostává také samostatnou podobu v singlu Šťastný a veselý, který nazpívali Lenny a Marcell pod producentským vedením Fiedlerskiho. Píseň doprovodí videoklip a následně zamíří také do rádií.
Součástí kampaně je rovněž vánoční obchodní nabídka operátora. O2 představuje vybrané telefony s podporou sítě 5G+, zařízení s úvodní platbou od jedné koruny a splátkami bez navýšení. Od 5. listopadu navíc zákazníkům umožní využít slevu O2 Spolu jednorázově při nákupu telefonu, a to až do výše 4 800 korun.