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Penta Bank svěřila komunikaci na sociálních sítích agenturám Mineli a Napřímo

Penta Bank si pro správu sociálních sítí v Česku a na Slovensku vybrala konsorcium agentur Mineli a Napřímo. Spolupráce zahrnuje strategii, tvorbu obsahu i influencer marketing.

Agentury Mineli a Napřímo budou zajišťovat komunikaci Penta Bank na platformách Mety, Threads, X a LinkedIn. Zatímco první fáze se zaměří na budování povědomí o značce a její image, v další etapě dostanou větší prostor produkty banky. Součástí zakázky je nastavení strategie a mediální taktiky pro jednotlivé platformy, produkce obsahu i jeho realizace. Na LinkedInu bude spolupráce navazovat také na aktivity dodavatele PR služeb banky.

Důraz na odborný obsah a budování důvěry

Komunikace má vedle představování nabídky posilovat důvěru v novou značku a její odborné zázemí. Penta Bank chce oslovit především klienty v segmentu prémiového bankovnictví a investic, kde může využít zkušenosti a zázemí investiční skupiny Penta. Významnou roli mají hrát také odborné příspěvky expertů banky. Agentury zároveň musí zohlednit komunikaci ve dvou jazycích i plánované rozšíření na další evropské trhy.

„Není žádným tajemstvím, že Penta Bank má ambiciózní plány a každý den pracujeme na jejich naplnění. Proto si vybíráme dodavatele, kteří rozumějí finančnímu sektoru, zejména bankovnictví, a mají v této oblasti bohaté zkušenosti,“ uvedla Kateřina Petko, Head of Communication & CSR v Penta Bank. Na agenturách ocenila také komplexní a strategický přístup k sociálním sítím a jejich propojení s celkovou komunikační strategií banky.

„Komunikace na sociálních sítích bude zčásti stát na budování důvěry a thought leadershipu, který přinášejí odborníci z řad banky,“ uvedla Viktorija Kudyn, zakladatelka digitální agentury Napřímo. Součástí práce bude podle ní také návaznost na zkušenosti Privatbanky, z níž se Penta Bank transformovala. Ondřej Hubatka, zakladatel agentury Mineli, upozorňuje na vysoké povědomí o skupině Penta v Česku a na Slovensku. Samotnou banku však agentura vnímá jako nový projekt, jehož komunikaci je potřeba nastavit s ohledem na další rozvoj s ambicemi přesahujícími český a slovenský trh.

Penta Bank vznikla transformací Privatbanky, která působí na trhu 31 let a od roku 2007 je součástí investiční skupiny Penta. Pod novou značkou představila vizuální identitu, produktovou řadu Avior vyvinutou ve vlastní AI laboratoři a Technology Hub. Od listopadu 2025 ji vede Petr Řehák. Banka se zaměřuje na individuální klienty, firmy, instituce a municipality v Česku a na Slovensku a její ambice zahrnují také další evropské trhy, na kterých působí skupina Penta.

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