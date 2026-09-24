Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie

Letošní ročník soutěže Nápad roku ukázal, kam se posouvají české startupy. Z 189 přihlášených projektů porota vybrala vítěze zaměřující se mimo jiné na umělou inteligenci, laboratorní diagnostiku nebo ochranu satelitních technologií.
Absolutním vítězem 19. ročníku se stal Marek Miltner se společností PangeAI. Její technologie pracuje s geografickými daty a propojuje satelitní snímky s daty z dronů, senzorů, klimatických měření nebo interních systémů firem. Nad těmito informacemi vytváří model planety Země, se kterým mohou pracovat AI agenti a využívat ho například při vyhodnocování rizik, infrastruktury, pozemků nebo majetku. Firma má podle organizátorů osm zaměstnanců a zaměřuje se především na pojišťovny, developery a energetické společnosti.
Za vítězství získal tým PangeAI finanční odměnu 300 tisíc korun. Soutěž zároveň nabízí přihlášeným projektům možnost získat investici až 50 milionů korun a finalistům mentoring od podnikatelů a investorů. Mezi nejlepší projekty se rozdělují také věcné ceny v celkové hodnotě 5,2 milionu korun. Za dobu existence soutěže podle organizátorů získaly firmy, které jí prošly, investice za téměř půl miliardy korun.
AI míří do prodeje i tvorby audioknih
Speciální cenu Startup roku 2026 získal Vojtěch Oravec s projektem Ranketta. Ten se zaměřuje na takzvaný AI commerce, tedy na způsob, jak dostat produkty do doporučení AI asistentů, jako jsou ChatGPT, Gemini, Perplexity nebo Amazon Alexa, a zároveň sledovat, zda tato doporučení vedou k prodejům. Ranketta má podle informací ze soutěže více než 100 zákazníků, v létě uzavřela nové investiční kolo a její zakladatel se nyní přesouvá do Spojených států.
Druhé místo a speciální cenu týdeníku Ekonom získal Matěj Schmalz za Elredo Voice. Firma využívá umělou inteligenci při výrobě a distribuci audioknih. Podle údajů společnosti má dnes audioverzi přibližně 15 % knih. Elredo Voice uvádí, že díky své technologii dokáže produkci urychlit až desetinásobně a snížit její náklady. Společnost se dostala do akcelerátoru Audible, získala investici ve výši jednoho milionu eur a aktuálně vydává zhruba 200 knih měsíčně.
Třetí příčku obsadil Adam Pruška s projektem Lab On Card. Ten se zaměřuje na laboratorní diagnostiku infekčních onemocnění a přenáší ji do podoby přenosné karty. Podle organizátorů má řešení umožnit diagnostiku přímo v terénu bez potřeby elektřiny, laboratorních přístrojů nebo specialisty.
Mezi oceněné projekty se dostal také Advaspace Martina Tyburece, který získal speciální cenu Kooperativa Bezpečnost má zelenou. Firma vyvíjí čipy určené pro použití ve vesmíru a na letadlech, které mají pomáhat chránit satelitní technologie před účinky kosmického záření. S rostoucím počtem satelitů na oběžné dráze podle organizátorů soutěže nabývá ochrana vesmírných technologií na významu.
Letošní ročník podle zakladatele soutěže Martina Kešnera ukazuje také proměnu české startupové scény. Mezi přihlášenými podle něj roste podíl zkušenějších zakladatelů a české firmy podle něj dokážou rychle reagovat na technologický vývoj. „Když před téměř 20 lety Nápad roku začínal, bylo Česko zemí kutilů. Dnes je zemí inovátorů a podnikatelů,“ uvedl Kešner. Soutěž Nápad roku funguje od roku 2007. Přihlásit se mohou firmy, jejichž produkt nebo služba nejsou na trhu déle než dva roky. Vedle finančních a věcných cen nabízí finalistům také mentoring a kontakty pro další rozvoj podnikání.