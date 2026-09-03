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Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením

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Coca-Cola představuje nový vizuální styl, který je živější, dynamičtější a odkazuje na bohatou historii značky. Připomíná, že Coca-Cola nikdy nebyla jen nápojem – je součástí kultury, módy, hudby i našich nostalgických vzpomínek. A zatímco její vzhled prochází proměnou, ikonická chuť zůstává stále stejná.

Nový design značky staví na jejích nejsilnějších symbolech – charakteristické červené barvě, dynamické stuze, ikonickém čtverci a spencerovském písmu. Změna ale nemíří ke kompletnímu odklonu od minulosti. Naopak. Coca-Cola chce připomenout, že její značka není pouze nápoj, ale součást popkultury, hudby, módy a společných vzpomínek několika generací.

Nová vizuální identita pracuje s principem jednoduchosti a výraznějšího propojení jednotlivých produktů v portfoliu. Coca-Cola Original Taste nově získává čistě červeno-bílý vzhled. Coca-Cola Zero Cukru pak pracuje s výraznějším brandingem, černou dynamickou stuhou na plechovkách a černým uzávěrem lahví. Cílem změny je podle značky vytvořit jednotnější a modernější vizuální systém, který bude okamžitě rozpoznatelný napříč různými trhy a formáty.

Energie, osvěžení a radost z každého doušku. Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Energie, osvěžení a radost z každého doušku. Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Energie, osvěžení a radost z každého doušku. Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Energie, osvěžení a radost z každého doušku. Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Energie, osvěžení a radost z každého doušku. Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením

Coca-Cola uvádí nové 200ml miniplechovky

Součástí novinek není pouze nový vzhled obalů. Coca-Cola zároveň přichází na český trh s novým 200ml balením. Menší formát reaguje na rostoucí poptávku po praktičtějších velikostech a umožňuje zákazníkům vychutnat si ikonickou chuť Coca-Coly v menším objemu. „Společně s novým designem uvádíme na český trh Coca-Cola a Coca-Cola Zero Cukru v novém 200ml balení. Menší formát přináší ikonickou chuť a osvěžení v praktické velikosti,“ říká Michal Šlechta, marketingový ředitel Coca-Cola pro Česko a Slovensko.

Soutěž o pohádkový výlet

Coca-Cola dlouhodobě pracuje s emocemi a příběhy spojenými se svou historií. Nový vizuální styl proto doprovází soutěž, která zákazníky zavede na místa spojená s vývojem značky. Výherce čeká čtrnáctidenní cesta po lokalitách, které mají pro Coca-Colu symbolický význam.

Trasa zahrnuje například:

  • Atlantu v USA, kde Coca-Cola v roce 1886 vznikla,
  • Chicago spojené s ilustrátorem Haddonem Sundblomem a podobou moderního Santa Clause,
  • New York jako centrum reklamy a kreativity,
  • Mexico City s House of Coca-Cola,
  • italské Tivoli, kde vznikal legendární reklamní spot Hilltop z roku 1971,
  • finské Rovaniemi spojené s vánočními tradicemi značky,
  • Londýn a ikonický billboard na Piccadilly Circus.

Limitovaná série triček od Barbory Balgové

Ilustrátorka Barbora Balgová, kterou značka Coca-Cola provází a inspiruje v tvorbě již více než deset let a která ji označuje za svou srdcovku, vytvořila design pro limitovanou sérii triček. Balgová ve svých kolážích pracuje s emocemi spojenými se značkou – od okamžiku otevření lahve a prvního doušku až po sdílené zážitky, které Coca-Cola dlouhodobě komunikuje. „Coca-Cola je pro mě lovebrand v tom nejlepším slova smyslu. Při tvorbě koláží jsem chtěla zachytit energii, osvěžení a radost, které si s touto ikonickou značkou spojuji,“ popisuje Barbora Balgová.

A jak se do soutěže zapojit? Stačí sbírat kódy na produktech Coca-Cola a zadat je do soutěžní sekce na webu.

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