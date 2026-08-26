Prague Event Hub spustil nový web. Propojuje pět pražských jmen pro eventy

Prague Event Hub spustil nový web, který má výrazně zjednodušit plánování konferencí, firemních akcí, kongresů i dalších eventů v Praze. Na jednom místě propojuje nabídku pěti zavedených partnerů – Cubex Centra Praha, Konferenčního centra City, hotelu Panorama by Verdi Hotels, OC Arkády a Form Factory.
Nová podoba Prague Event Hubu zároveň rozšiřuje původní koncept, který tvořily Cubex Centrum Praha, Konferenční centrum City a Panorama by Verdi Hotels. Přidávají se tři další lokace dvou partnerů – OC Arkády a Form Factory Pankrác spolu s Form Factory The Gym Cubex. Vzniká tak ucelená eventová destinace, která umožňuje sestavit prakticky celý program akce v rámci jedné části Prahy a bez nutnosti transferů účastníků mezi jednotlivými místy.
„Původní web už neodpovídal tomu, co od něj klient v roce 2026 očekává. Nestačí představit jednotlivé prostory a přidat kontaktní formulář. Organizátor potřebuje rychle pochopit možnosti celé destinace, jednoduše najít řešení pro svůj event a dostat se od inspirace ke konkrétní poptávce. Nový web jsme proto od začátku stavěli kolem potřeb klienta, ale také s ohledem na SEM a nové způsoby vyhledávání prostřednictvím AI,“ říká Eva Wade-Keszey, CMO Cubex Centra Praha, zakládající společnosti Prague Event Hubu, která připravila UX koncept, strukturu, SEM strategii a textový obsah nového webu.
Pět partnerů, jeden eventový ekosystém
Základem Prague Event Hubu je Cubex Centrum Praha, moderní multifunkční venue pro konference, kongresy, gala večery, veletrhy nebo firemní eventy. Konferenční centrum City nabídku doplňuje o komornější prostory pro meetingy, školení, workshopy a menší akce.
Panorama by Verdi Hotels přináší 441 hotelových pokojů, vlastní konferenční prostory, gastronomii a wellness, díky čemuž lze v rámci Prague Event Hubu realizovat také několikadenní a mezinárodní akce.
Nově zapojené OC Arkády rozšiřuje možnosti o gastronomii, obchody, služby a parkování, ale také o prostory pro brandové activace, pop-upy, ochutnávky nebo produktové prezentace. Form Factory se dvěma lokalitami – Form Factory Pankrác a Form Factory The Gym Cubex – pak umožňuje doplnit event o skupinové lekce, řízené tréninky, wellbeing a další sportovní program.
Prague Event Hub tak dnes nabízí 20 konferenčních a eventových sálů s kapacitou až 2 112 osob, 2 152 m² výstavní plochy, 441 hotelových pokojů, více než 165 obchodů a restaurací a tři wellness a fitness zázemí. Klient přitom nemusí předem vědět, který prostor nebo kombinaci služeb potřebuje – prostřednictvím jednoho formuláře může poptat celý event a tým Prague Event Hubu doporučí vhodné řešení napříč jednotlivými partnery.
„Naší největší výhodou je právě propojení. Konference může probíhat v Cubexu, menší program v Konferenčním centru City, zahraniční hosté bydlí o pár kroků dál v Panoramě a další část programu lze rozšířit o gastronomii, shopping, wellness nebo sport. Takto komplexní eventové řešení v rámci jedné pěší lokality dnes podle nás v Praze ani jinde v České republice nenajdete,“ doplňuje Wade-Keszey.
Nový web vznikl s využitím AI
Technologický vývoj webu zajistila společnost Nettermedia, která při jeho realizaci využila také nejnovější AI technologie. Výsledkem je rychlejší a přehlednější platforma připravená nejen pro současné potřeby projektu, ale také pro jeho další rozvoj.
„AI nám umožnila zefektivnit část vývoje a více prostoru věnovat tomu nejdůležitějšímu – funkčnosti, uživatelskému komfortu a kvalitě výsledného řešení. Prague Event Hub jsme stavěli jako moderní platformu, která může růst společně s projektem a reagovat na to, jak se mění způsob, kterým lidé na internetu hledají informace a služby,“ říká Jakub Glos, jednatel společnosti Nettermedia.
Nový web Prague Event Hubu je dostupný na pragueeventhub.com.