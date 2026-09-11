František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience

Do čela marketingu Pilsner Urquell: The Original Beer Experience nastupuje František Reismüller. Bývalý generální ředitel agentury CzechTourism bude v nové pozici Chief Marketing Officera zodpovědný za marketingovou strategii v Česku i na zahraničních trzích. Zaměřit se má také na další rozvoj B2C a B2B komunikace.
František Reismüller přichází do Pilsner Urquell: The Original Beer Experience po více než třinácti letech působení v oblasti mezinárodního marketingu a cestovního ruchu. Jeho profesní zkušenosti jsou spojené především s agenturou CzechTourism, kde v roce 2013 založil pobočku v Šanghaji a následně ji čtyři roky vedl. Na čínský trh navázal působením v Bruselu, kde dva roky pracoval jako marketingový a projektový manažer Evropské komise pro cestovní ruch (ETC).
Po návratu do CzechTourism zastával Reismüller pozici ředitele marketingu a zahraničních zastoupení. V listopadu 2023 se stal generálním ředitelem agentury a v této funkci působil do srpna letošního roku. V nové roli chce zkušenosti z marketingu cestovního ruchu využít při dalším rozvoji projektu zaměřeného především na zahraniční návštěvníky Prahy. „Vedení marketingu v Pilsner Experience je pro mě příležitostí zúročit v praxi zkušenosti z marketingu a managementu cestovního ruchu, které jsem řadu let sbíral ve státní sféře,“ uvedl Reismüller. Za jednu z hlavních příležitostí považuje potenciál projektu oslovit návštěvníky z různých částí světa a představit jim českou pivní tradici také v širším kulturním kontextu.
Nová role má posílit zahraniční marketing
Jeho příchod má podle vedení Pilsner Urquell: The Original Beer Experience podpořit další mezinárodní rozvoj projektu. Reismüllerovy zkušenosti s prezentací českých projektů v zahraničí, budováním partnerství a strategickým řízením chce centrum využít při dalším růstu a hledání nových příležitostí na zahraničních trzích.
Personální změna přichází v době, kdy centrum navazuje na rekordní rok s hosty z více než 120 zemí. Pilsner Urquell: The Original Beer Experience zároveň usiluje o obhajobu titulu nejlepšího pivního zážitku Evropy v soutěži World Travel Awards. Na stejné soutěži už projekt získal ocenění pro nejlepší pivní zážitek na světě.