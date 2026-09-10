Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová

Zlatý středník zná své vítěze. Projekt roku si odnesla pražská hygienická stanice, nejlepší agenturou je Hero & Outlaw, osobností PR Uljana Donátová, talentem Alice Mikulášová. Přihlášené projekty letos hodnotilo celkem 18 porot, v nichž zasedlo 160 profesionálů z oblasti public relations, marketingu a audiovize. Magazín Marketing & Media je mediálním partnerem akce.
Soutěž Zlatý středník již po čtyřiadvacáté ocenila nejlepší počiny na poli PR a komunikace. Hygienická stanice hl. m. Prahy s projektem „Řízení krizové komunikace při výskytu hepatitidy A v Praze“ získala nejen oceněné Projekt roku, ale také Grand Prix za Odpovědnou komunikaci.
Novou Grand Prix pro profesionála interní komunikace s názvem Interkář roku si odnesla Agata Hauerová. Titul Osobnost PR patří Uljaně Donátové z KVIFF, Talentem roku se stala Alice Mikulášová z Institutu politické participace mladých. Mezi nejúspěšnější patří agentura Hero & Outlaw, která obdržela Grand Prix pro Nejlepší agenturu.
Cenu za Měření efektivity si odnesl projekt „Křišťálová zahrada – Skleněná symfonie“ od Botanické zahrady hl. m. Prahy. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA.
Nové ceny, noví vítězové
Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity, Odpovědné komunikace a nově i Interkář roku. „Letošní výsledky potvrzují, že komunikace v Česku a na Slovensku je stále strategičtější a více zaměřená na prokazatelný dopad. Oceněné projekty dokázaly propojit silný nápad s konkrétními výsledky.
Uljana Donátová svým dlouhodobým přínosem českému filmovému PR, Alice Mikulášová schopností zapojovat mladou generaci do veřejného dění a Agata Hauerová předáváním zkušeností a budováním komunity odborníků na interní komunikaci ukazují, jak široký a společensky důležitý náš obor je,” říká Jitka Němečková, členka Výkonného výboru, která je současně garantem celé soutěže.
Ocenění Nejlepší agentura získal tým Hero & Outlaw, která na českém trhu působí od roku 2018. V posledních letech je jednou z nejúspěšnějších agentur v soutěži Zlatý středník. „Hero & Outlaw jako Nejlepší agentura pak potvrzuje, že poroty vedle jednotlivých projektů vnímají i dlouhodobě kvalitní práci celých týmů. Mám velkou radost, že Zlatý středník oceňuje projekty i osobnosti, které posouvají obor a zároveň dokazují konkrétní přínos komunikace pro organizace i celou společnost,“ říká Petra Adámková, předsedkyně ASCOPA.
Jak upozornit na žloutenku
Projektem roku se stalo „Řízení krizové komunikace při výskytu hepatitidy A v Praze a vznik kampaně Virus je blíž, než si myslíte.“ Hygienické stanice hlavního města Prahy. Praha čelila největší epidemii hepatitidy A za posledních 40 let. Instituce s novým komunikačním týmem zvolila strategii: transparentnost, data a spolupráce místo mlčení. Následně vznikla kampaň, která propojila veřejný i soukromý sektor a zasáhla celé město.
Tento projekt zároveň získat o ocenění Grand Prix za Odpovědnou komunikaci Grand Prix za Měření efektivity si odnesla kampaň „Křišťálová zahrada – Skleněná symfonie“. Botanická zahrada Praha proměnila zimní období v plnohodnotnou návštěvnickou sezónu. Spojila české sklářské umění, světlo, hudbu a přírodu a vytvořila projekt se záštitou UNESCO, který přilákal 87 tisíc návštěvníků a více než ztrojnásobil návštěvnost oproti srovnatelnému období v předchozích letech.
Cenu Grand Prix Talent převzala Alice Mikulášová za inovativní propojování médií, politické komunikace a společenské angažovanosti se zaměřením na mladou generaci. Alice je zakladatelkou mediálního projektu BoldNews, dlouhodobě se věnuje politickému marketingu a efektivní komunikaci s generací Z. Je iniciátorkou kampaně 30 pod 30, která v posledních volbách výrazně podpořila nejvyšší zastoupení mladých lidí v Poslanecké sněmovně od roku 2010. V roce 2026 založila Institut politické participace mladých.
Donátová osobností PR
Ocenění Osobnost PR získala v letošním roce Uljana Donátová za mimořádný přínos českému filmovému PR. Stojí za komunikací desítek českých filmů a patří k výrazným osobnostem komunikace kultury. Jako tisková mluvčí a PR manažerka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary stojí již řadu let také za komunikací jedné z nejvýznamnějších kulturních událostí v Česku.
Novinkou letošního ročníku byla cena Grand Prix Interkář roku. Tu získala Agata Hauerová za dlouhodobý přínos k rozvoji interní komunikace v Česku. Pravidelně ukazuje, jak podporovat změny, firemní kulturu i zapojení zaměstnanců. Své zkušenosti předává jako lektorka a mentorka a je spoluautorkou podcastu Hoří ti interka, má panenko. Její vlastní působení na LinkedInu zároveň odborné veřejnosti ukazuje, jak může v praxi vypadat zaměstnanecký ambasadoring. Založila také komunitu lidí z interní komunikace, ve které podporuje vzájemné sdílení zkušeností a know-how.
Mezi partnery soutěže patří Mediaboard, AMI Communications, Ipsos, které jsou současně partnery ASCOPA. Seyfor, Coca-Cola HBC, Macel.Legal, Empire Hall, Fleksi, Visit Portugal, Plzeňský Prazdroj, Komunikační experti, Český rozhlas, OPT OnDemand, MagnaPharm, Jamón republika a Forum Media. Mediální partnery jsou Forbes, CNN Prima News, Marketing & Media a Newstream.cz.
Kdo uspěl v jednotlivých kategoriích?
V nejobsazovanější kategorii Kreativní idea si první místo odnáší slovenské Tesco s projektem „Sloboda výberu“. Botanická zahrada hl. m. Prahy byla úspěšná hned ve dvou hlavních kategoriích – Event a Regiony, vždy s projektem „Křišťálová zahrada – Skleněná symfonie“. V kategorii Integrovaná kampaň porotu nejvíce zaujal projekt „Mladá krev do sněmovny: 30 pod 30“, který vznikl ve spolupráci Institutu politické participace mladých a Svengali Communications.
V oblasti Interní komunikace a employee engagement zabodoval tým české Penta Hospitals s kampaní „Rollout aplikace Stetoskop“. Vítězství v kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs si zajistilo Ministerstvo vnitra s Janem Paťawou za „72 hodin: Jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci“.
V kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG si prvenství připsala Slovenská sporiteľňa za projekt „Sloboda je vaša“.
Ocenění v kategorii Využití sociálních sítí a influencer marketing náleží projektu „Proud From Hero to Zero: První vertikální reality show na Instagramu“ od Plzeňského Prazdroje a Story TLRS. V kategorii Launch, relaunch, rebranding porota nejvýše ocenila projekt „Banka pre dnešných ľudí“, který vznikl ve spolupráci 365.bank a Wiktor Leo Burnett. V kategorii Podcast si vítězství odnesla série „Hrany ulice“ od OZ Vagus.
Kategorii Nízký rozpočet a efektivita ovládl projekt „Kampaň Zakroužkuj ženu“, realizovaný iniciativou Zakroužkuj ženu. V nové kategorii Využití umělé inteligence uspěl projekt „Kultúra+ alebo Kauzy jako streamovacia platforma“, za kterým stojí Otvorená kultúra a SKPR STRATEGIES.
Kategorie Struktura, obsah a storytelling patřila projektu „They Missed My Curve – I Straightened the Systém“ od Tadeáše Řáhy. Porotu v kategorii Audio a video prezentace nejvíce oslovil projekt „Naši Japonci nám rozumějí“ České filharmonie. Vítězem kategorie Webové stránky se stala „Opora Diakonie – portál pro neformálně pečující“ od Diakonie ČCE. Zlato za Mobilní aplikaci a inovaci putuje do Platformy VIZE 0 za projekt „Nehoda nanečisto“.
V kategorii Elektronický časopis, blog a newsletter zvítězil „Content Hub Alma Career“ od Alma Career Czechia. Nejlepším Interním tištěným časopisem a novinami se stal titul „NEON“ z dílny E.ON Česká republika
Cenu za nejlepší Externí tištěný časopis a noviny si odnáší „A/ Easy“ od Akademie věd ČR. Výroční zprávy nejlépe zpracoval Seyfor, zatímco v kategorii Brožura, ročenka a katalog byl oceněna „Ročenka Zlaté rybky“.
Kompletní výsledky najdete na https://www.zlatystrednik.cz/