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Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky

raiffeisenbank Je normální chtít víc
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Raiffeisenbank a WMC Grey představují první velký výstup své spolupráce. Kampaň „Je normální chtít víc“ stojí na jednoduché myšlence: Chtít se posunout není rozmar. Je to přirozené.

Kampaň reaguje na reálné potřeby svých zákazníků. Chce být pro ně partnerem, při řešení důležitých životních otázek, například jak si pořídit vlastní bydlení. Jak rozvíjet podnikání. Jak umožnit dětem lepší start. Nebo jak své peníze konečně rozhýbat. Raiffeisenbank tak obrací obvyklou logiku bankovní komunikace. Nezačíná produktem, ale člověkem a tím, čeho chce dosáhnout. Bankovní řešení přichází až ve chvíli, kdy mu může pomoct proměnit plán ve skutečnost.

„Nejsme tu od toho, abychom klientům určovali, co mají chtít. Naším úkolem je dát jim možnosti, aby si za tím mohli jít. Novou kampaní chceme ukázat, že jejich ambice bereme vážně a dokážeme je podpořit konkrétními kroky,“ říká Filip Šanda, Head of Marketing & Client Experience v Raiffeisenbank.

Hlavní spot sleduje jednu hrdinku od dětství až do dospělosti. Mění se její svět, přání i plány. Z jednoho ale nevyroste: z touhy po něčem víc. „Nevím, jak jste na tom vy, ale já chci víc, i když mi vlastně nic nechybí. Víc času, víc zážitků, víc dobrých nápadů. A v práci? Klidně víc takových klientů i kampaní. Na téhle myšlence nás baví, že si za svoje ‚víc‘ může každý dosadit něco jiného,“ říká David Suda, Creative Director ve WMC Grey.

Oskar Hes jako nový hlas Raiffky

Nový směr dostává také nový hlas. Korporátním hlasem Raiffeisenbank se stává herec Oskar Hes. Jeho civilní, současný a sebevědomý projev dává komunikaci lehkost i tah dopředu. „Je normální chtít víc“ nebude jen claimem jedné kampaně. Postupně se propíše do komunikace celé banky, od značky přes konkrétní nabídky až po každodenní kontakt s klienty.

Za konceptem kampaně stojí kreativní tým WMC Grey ve složení Anna Soukupová a Martin Šimon pod vedením Davida Sudy. Strategii připravil Pavel Kohout, projekt vedly Denisa Danišová, Kateřina Ficová, Tereza Ebermannová a Kateřina Tulková. Za Raiffeisenbank se na projektu podílel marketingový tým pod vedením Filipa Šandy a Michaely Kuželové. Hlavní spot režíroval Jan Švejkar v produkci Stink.

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