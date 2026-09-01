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Prahu zaplavila otázka „PROČ MÍŇ?“. Nová kampaň otevírá debatu o budoucnosti ČT a ČRo

Na více než třiceti místech v Praze, Brně, Liberci a dalších městech se o víkendu objevily černožluté bannery s jednoduchým sdělením „PROČ MÍŇ?“. Kampaň pracuje s motivy známých televizních a rozhlasových formátů a prostřednictvím webu zapojuje veřejnost do debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií.

Pražský veřejný prostor o víkendu upozornila série výrazných černožlutých bannerů. Jejich hlavním prvkem je otázka „PROČ MÍŇ?“, doplněná motivy obsahu, který si lidé spojují s Českou televizí a Českým rozhlasem. Mezi nimi se objevují například večerníčky, sportovní přenosy, rozhovory, podcasty nebo další pořady. Kampaň se objevila na více než 30 místech. V Praze například na Náplavce, v ulici Milady Horákové, u Pražského metronomu, na Strahově nebo v Holešovické tržnici. Zapojily se také kulturní a vzdělávací instituce. V Brně se vizuály objevily mimo jiné na Hudební a Divadelní fakultě JAMU, v Praze pak například v kinech Světozor, Aero, Přítomnost nebo Bio Oko.

Jednoduchý vizuál, minimum textu

Komunikace staví na výrazném vizuálním principu. Černožlutá páska funguje jako sjednocující prvek celé kampaně, zatímco dominantní otázka „PROČ MÍŇ?“ má upoutat pozornost bez nutnosti dlouhého vysvětlování. Jednotlivé formáty následně pracují s konkrétními typy obsahu. Místo obecného sdělení tak kampaň připomíná konkrétní pořady a služby, které jsou součástí každodenního televizního a rozhlasového vysílání. Vedle klasických bannerů se objevily také plakáty ve výlohách a letáky s odkazem na web této kampaně. Podle dostupných informací zatím není veřejně uvedeno, kdo za kampaní stojí ani zda a v jakém rozsahu bude pokračovat.

Z ulic na sociální sítě

Webová část kampaně rozšiřuje venkovní komunikaci o interaktivní prvek, kde si návštěvníci mohou vybrat obsah České televize nebo Českého rozhlasu, o který by podle svého výběru nechtěli přijít. K dispozici je předdefinovaný seznam, zároveň lze přidat vlastní odpověď. Výsledkem je personalizovaná grafika určená ke sdílení na sociálních sítích. Kampaň tak propojuje outdoorovou komunikaci s participací veřejnosti a následným šířením obsahu v digitálním prostředí.

Zajímavým prvkem je také umístění kampaně přímo do kulturních prostor. V zapojených kinech se otázka „PROČ MÍŇ?“ objevuje před začátkem projekce, čímž se komunikace dostává k publiku v prostředí přirozeně spojeném s kulturou a audiovizuální tvorbou.

Kampaň reaguje na aktuální debatu o financování

„PROČ MÍŇ?“ odkazuje na aktuální politickou a společenskou debatu týkající se budoucího financování České televize a Českého rozhlasu. Poslanecká sněmovna má v následujících měsících projednávat změny systému jejich financování. Ve veřejné debatě se objevují otázky televizních a rozhlasových poplatků, financování ze státního rozpočtu i jednotlivých legislativních modelů. Kampaň tuto poměrně komplexní problematiku převádí do jednoduchého spotřebitelského pohledu: jak by se případné změny mohly promítnout do obsahu, který lidé sledují a poslouchají. Vedle večerníčků a sportovních přenosů komunikace pracuje také s rozhovory, podcasty, regionálním zpravodajstvím, dokumenty, kulturou nebo krizovým vysíláním.

Veřejnoprávní média jako součást české mediální historie

Česká televize a Český rozhlas mají v českém mediálním prostředí dlouhou historii. Československá televize zahájila pravidelné vysílání v roce 1954, zatímco Československý rozhlas navázal na rozhlasové vysílání, které v Československu začalo už v roce 1923. Po vzniku České republiky se oba subjekty postupně etablovaly v dnešní podobě jako veřejnoprávní média. Právě dlouhodobé přítomnosti v každodenním životě publika využívá také současná komunikace. Namísto prezentace konkrétní instituce staví na obsahu, který si s ní lidé spojují.

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