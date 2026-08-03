Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí

V době, kdy feed zaplavují rychlé střihy, generické formáty a AI vizuály, vsadil Aqualand Moravia na opačný přístup. Místo Čechů mířících k moři ukazuje Chorvaty, kteří vyrážejí na dovolenou na Moravu – jednoduchý obrat stereotypu, který jde proti očekávání.
Kampaň spuštěná 10. července během několika dní zasáhla přes 1,8 milionu uživatelů a překročila 7 milionů zobrazení napříč platformami Meta a YouTube.
Podstatnější než samotný dosah jsou ale data o pozornosti. Více než 275 tisíc lidí sledovalo spot za jeho polovinou a přes 83 tisíc diváků ho dokoukalo až do konce (data k 22. 7.). Na delší, příběhový formát jde o nadprůměrný výsledek. Právě metriky jako doba sledování a míra dokoukání přitom v posledních letech čím dál víc ovlivňují distribuci obsahu i jeho reálný výkon na platformách.
Spot stojí na rychlém vtáhnutí do situace, jasném kontextu a nadsázce, která funguje napříč publikem. Nejde o to říct všechno během prvních sekund, ale dát divákovi důvod zůstat.
Aqualand Moravia přitom dlouhodobě sází na formát, který není v dnešním feedu samozřejmý – příběhové, filmově pojaté spoty. Místo produktových sdělení pracuje s emocí, humorem a výrazným konceptem, čímž posiluje vnímání značky jako destinace, nejen jednorázového výletu.
Za kampaní a nápadem stojí videoprodukce Overhere, která s Aqualandem spolupracuje dlouhodobě. Režie a scénář jsou dílem Jana Koláře, který vycházel z osobní zkušenosti. „Před lety jsme jeli s rodinou do Chorvatska, ale cestou se nám porouchal náš Forman a neplánovaně jsme strávili noc v Zadaru. Ten moment ve mně zůstal,“ vysvětluje.
Natáčení probíhalo přímo v Chorvatsku a spot pracuje s detaily, stereotypy i lehkou kulturní ironií. „V době, kdy dominují rychlé střihy a obsah generovaný AI, vnímám návrat k příběhu a humoru jako přirozené osvěžení,“ doplňuje Kolář.
Kampaň tak potvrzuje, že vedle zásahu rozhoduje i schopnost udržet pozornost. Právě ta se v prostředí přehlceného feedu stává jednou z nejcennějších metrik.