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Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
  • Doporučujeme, Souboj spotů

Vánoce jsou za dveřmi a tak pro spoustu odvětví vrcholí sezóna. Vyberte ten nejlepší premiérový spot uplynulého měsíce. Redakce Marketing & Media tentokrát vybrala 6 spotů, které se utkají o vaši přízeň.

Hlasovat můžete do pondělí 19. října do 16:00.

První dva spoty z každého kvalifikačního kola otestuje společnost Behavio, partner soutěže. Výsledky testování říjnových spotů naleznete v čísle MAM 30/2026, které vyjde 2. listopadu.

Podívejte se také na výsledky zářijového kola.

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Redakce MAM

MAM 29/2026 OBÁLKA
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MAM 29/2026 OBÁLKA
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