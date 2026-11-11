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katz83 je The Agency. Agentura se přesunula do Holešovic, sází na AI a představuje novou identitu

katz83 Petra Miterová

Komunikační agentura katz83 se společně s dalšími firmami skupiny K83 přestěhovala do nového sídla v pražských Holešovicích, prochází AI transformací a představila novou identitu katz83: The Agency. Změny reflektují posun, kterým agentura během letošního roku prošla, ale také potřeby klientů v rychle se měnícím světě.

Agentura má nově přídomek The Agency, který v sobě skrývá několik významů. Jednak hlásí návrat k tradičnímu pojmu „agentura“ po řadě let experimentování v rámci „engagement network“, který vyústil v úplné oddělení podcastového vydavatelství NWCMRS a několika dalších projektů. Během letošního roku se navíc v agentuře etabloval extrémně seniorní manažerský tým, a to v návaznosti na plánovaný odchod zakladatele Tomáše Jirsy na skupinovou úroveň. Druhým významem je schopnost jednat a přebírat zodpovědnost – to je inspirováno anglickým termínem „high-agency“, pro který neexistuje jasný český překlad.

„Chceme, aby naše značka jednoduše vystihla to, čím jsme. Vybudovali jsme silný tým lidí, kteří vědí, že prostředí, ve kterém se firmy pohybují a komunikují, se překotně mění. A že agenturu definuje schopnost rychle se zorientovat, rozhodnout a především doručit požadovaný výsledek. Díky tomu jsme partnerem pro ty nejlepší ve svých oborech,“ vysvětluje Petra Miterová, CEO katz83.

Agentura se v září přestěhovala do nového sídla v Jubileum House v pražských Holešovicích a prochází také komplexní AI transformací. Jejím cílem je postupně sjednotit klíčové procesy od projektového řízení přes reporting až po datovou analytiku do jednoho technologického prostředí a využívat AI tam, kde může nejen výrazně zvýšit efektivitu, rychlost a kvalitu práce, ale i nabídnout nadstavbová řešení pro klienty. Ambicí je vybudovat technologicky unikátní komunikační agenturu, která dokáže nabídnout dosud nedostupná nebo časově příliš náročná řešení pro klienty a současně dá seniornímu týmu více prostoru pro rychlé a strategické rozhodování.

Petra Miterová do agentury nastoupila letos v únoru jako Head of Business, od července 2026 se přesunula do role CEO. Seniorní tým agentury propojuje zkušenosti ze strategické, korporátní i veřejné komunikace, stejně jako z tvorby obsahu. Seniorní jádro vedle Vladimíra Vořechovského, Jaroslava Gavendy, Jana Václava nebo Ondřeje Samka letos posílil také Václav Smolka, který v uplynulých letech vedl komunikaci vlády premiéra Petra Fialy.

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