Kdo má nejblíž k Effie? Shortlistu vévodí Publicis Groupe, Česká spořitelna a O2

Do finále letošního ročníku Effie Awards Czech Republic postoupilo 48 kampaní s celkem 61 přihláškami. Mezi agenturami má nejvíce nominací Publicis Groupe, mezi zadavateli vedou Česká spořitelna a O2. Vítězové budou známí 25. listopadu.
Asociace komunikačních agentur (AKA) zveřejnila shortlist 29. ročníku soutěže Effie Awards Czech Republic, která oceňuje nejefektivnější reklamní kampaně. Finalisty představila prezidentka AKA Petra Jankovičová 10. listopadu na konferenci Forum Media 2026 v rámci programu Effie Stage.
Na shortlist se probojovalo 61 přihlášek za 48 kampaní. Největší zastoupení mezi přihlašovateli má Publicis Groupe. Ze zadavatelů uspěly nejvíce Česká spořitelna a O2, které získaly shodně čtyři nominace.
Největší konkurence byla v PR
Nejvíce přihlášených prací letos zaznamenala kategorie PR. Následovala nově zpřesněná kategorie Digitální marketing a sociální sítě. Silné zastoupení měly také kategorie Positive Change, Sportovní marketing, gaming a e-sport a Veřejná správa, veřejné služby a samospráva. Právě poslední jmenovaná kategorie podle organizátorů zaznamenala výrazné oživení.
„Právě kategorie kampaní veřejné správy a služeb zaznamenala viditelné oživení. Vnímám to jako pozitivní signál, že veřejné instituce si více uvědomují význam strategické a kreativní komunikace,“ uvedla výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.
Nestačí dobrá čísla. Rozhoduje skutečný přínos kampaně
Letošní přihlášky hodnotila početnější hlavní porota doplněná samostatnými porotami pro PR a digitální marketing. Hodnocení probíhalo ve třech kolech a zahrnovalo také odborné posouzení kvality a průkaznosti předložených dat. Porotci se zaměřovali především na měřitelné výsledky kampaní, jejich obchodní přínos, naplnění stanovených cílů a efektivitu vynaloženého rozpočtu. Významnou roli hrála také kreativita a kvalita strategie. „Nestačí ukázat dobrá čísla. Je potřeba rozumět kontextu, vidět důkazy a pochopit, jak k výsledku přispěla právě tato konkrétní kampaň,“ zdůraznila prezidentka AKA Petra Jankovičová.
Podle ředitelky soutěže Michaely Pišiové se navíc kvalita přihlášek meziročně zlepšuje. Agentury a zadavatelé dokážou stále přesvědčivěji doložit, jak jejich kampaně naplnily stanovené cíle a jaké výsledky přinesly.
Ocenění Effie Awards Czech Republic 2026 budou předána 25. listopadu na slavnostním galavečeru v Empire Hall ve Slovanském domě v Praze.