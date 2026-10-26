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Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time

Obchodní zastupitelství Media Club představilo cenové změny pro rok 2027. Vedle zdražení reklamy v televizi, rádiu a digitálních médiích zavede na hlavním kanálu Prima nové reklamní pásmo a upraví hlavní prodejní cílovou skupinu.

Televizní reklama u Media Clubu v roce 2027 zdraží v průměru o 14 %. Ceny národní spotové reklamy v rádiích vzrostou o 3 % a prémiových videoformátů včetně připojené televize (CTV) o 10 %. U speciálních sponzorských formátů bude navýšení rovněž činit 10 %, zatímco základní ceny standardního sponzoringu zůstanou beze změny.

Media Club podle svých údajů prostřednictvím televizních stanic, rádií, webů a aplikací měsíčně oslovuje více než 98 % populace ve věku 19 až 69 let. Stejnou věkovou skupinu nově zavede také jako hlavní cílovou skupinu pro prodej televizní reklamy, místo dosavadního rozpětí 18 až 69 let. Na hlavním kanálu Prima navíc vymezí takzvaný super prime time, který bude trvat od 19:30 do 21:30. Pro toto pásmo stanoví cenový koeficient 1,2. Podle údajů společnosti zde rating v cílové skupině 19–69 let převyšuje o 40 % hodnotu dosaženou ve zbývající části prime timu.

Televizní publikum doplňují digitální platformy

Rozdíly ve složení televizního a digitálního publika ukazuje například reality show Zrádci, která podle Media Clubu oslovila prostřednictvím televize, služby prima+, sociálních sítí, rádia a kin celkem 4,45 milionu unikátních lidí. Ve třetí řadě tvořili diváci mladší 40 let 29 % televizního publika, zatímco na prima+ jejich podíl dosáhl 61 %. Údaje tak ukazují odlišné věkové složení publika podle způsobu sledování.

Rozdíly mezi jednotlivými platformami dokládají také údaje o celkovém zásahu digitálních médií Media Clubu. Jeho weby a aplikace podle společnosti měsíčně oslovují 82 až 85 % populace v závislosti na cílové skupině. Objem dostupného reklamního videoprostoru meziročně vzrostl o 19 %, v IPTV pak o 93 %. V roce 2027 se ceny prémiových videoformátů a CTV zvýší o 10 %. Digitální portfolio zahrnuje také product placement a reklamní formáty spojené s obsahem na prima+.

Rozhlasová reklama zdraží mírněji, změní se i podmínky sponzoringu

Media Club zvýší ceny národní spotové reklamy v rádiích o 3 %. Zastupované stanice mají od roku 2027 vysílat prostřednictvím FM i digitálního standardu DAB+. Prodej reklamy bude pokračovat prostřednictvím balíčků Radio United Total, Optimal, Progressive a Creative. Vedle klasických spotů mohou zadavatelé využít spolupráci s konkrétními pořady a jejich návaznost na webový obsah nebo sociální sítě. Patří mezi ně například American Rock Show na stanici Beat a talk show Holki na Kissu. Reklamní prostor nabízejí také mobilní aplikace stanic Kiss, Beat, Country, Signál, Spin a Radio 1, kde lze kombinovat rozhlasové spoty s bannerovou reklamou.

Změny se dotknou také sponzoringu. Media Club zavede jednotný ceník platný po celý rok s měsíčními sezónními koeficienty. Základní ceny standardního sponzoringu zůstanou stejné, speciální formáty však zdraží o 10 %.

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