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Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci

Jak využít nové technologie, diagnostiku a prevenci k tomu, aby lidé nejen žili déle, ale také si co nejdéle zachovali zdraví a samostatnost? První ročník konference AGE OF CARE, který se uskuteční 15. října v pražských Holešovicích, nabídne debatu o tom, jak se mění přístup ke zdraví i péči v době rychlého technologického vývoje a stárnutí populace.

Program ve WPP Campusu propojí medicínu, vědu a technologie s otázkami, které se týkají fungování celé společnosti. Vedle využití umělé inteligence v diagnostice, genetiky, personalizované medicíny a včasného odhalování zdravotních rizik se bude diskutovat také o tom, jak rostoucí počet seniorů ovlivní zdravotní a sociální systém, veřejné rozpočty i zaměstnavatele. S tím souvisí i nedostatek lidí v pečujících profesích a otázka, jak mohou technologie pomoci, aniž by nahradily lidský kontakt, který zůstává důležitou součástí péče.

Technologie mají pomoci předcházet problémům, ne nahrazovat lidskou péči

Jedním z hlavních řečníků bude neurolog Martin Tolar, zakladatel bostonské biotechnologické společnosti Alzheon. Ve svém vystoupení se zaměří na Alzheimerovu nemoc a možnosti, jak proti ní zasahovat ještě před výrazným rozvojem onemocnění. Jeho vystoupení uvede sestřih setkání s první dámou Evou Pavlovou, která konferenci zároveň zahájí svou zdravicí. Tolar s Pavlovou mluvili o prevenci Alzheimerovy choroby, využití umělé inteligence, osamělosti seniorů nebo nedostatku pracovníků v pečujících profesích.

Mezi další řečníky patří profesor neurologie a bývalý šéflékař FIFA Jiří Dvořák, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity Jakub Hlávka nebo zakladatelka kliniky Repromeda Kateřina Veselá. Program se dotkne také kardiologie, duševního zdraví, výživy, plodnosti, zdravého stárnutí, stresu a vztahu mezi tělem a nervovou soustavou.

Součástí akce bude Experience Zone zaměřená na preventivní screeningy, diagnostiku a nové technologie. Doplní ji workshopy věnované pohybu, dechu, práci s tělem a zvládání stresu. Prostor bude také pro setkávání účastníků a diskusi s řečníky.

AGE OF CARE se uskuteční 15. října 2026 ve WPP Campusu v Praze 7. Celým dnem provedou novinářka a moderátorka Českého rozhlasu Plus Světlana Witowská a redaktorka e15 Veronika Jonášová. Konferenci pořádá e15 ve spolupráci s Tolion Health AI.

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