VELUX si pro české PR vybral agenturu Konektor

Komunikační agentura Konektor rozšiřuje své klientské portfolio o další mezinárodní značku. Nově bude zajišťovat komunikaci výrobce střešních oken VELUX na českém trhu.
Spolupráce zahrnuje korporátní i lifestylovou PR komunikaci, vztahy s médii, tvorbu obsahu a influencer marketing. Konektor se zaměří nejen na produktové inovace a technologie, ale také na témata spojená s každodenním životem, kvalitou bydlení a pohodou v domácnosti.
Prvním společným projektem se stala podzimní kampaň Time Well Spent, která upozorňuje na mentální zátěž spojenou s péčí o domácnost. Její součástí je reprezentativní průzkum připravený Konektorem ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Podle jeho výsledků pociťuje 43 % Čechů stres kvůli starostem o chod domácnosti. Dalších 58 % má alespoň někdy po odchodu z domova obavy, že něco zapomněli udělat. Průzkum také ukázal, že 62 % Čechů musí alespoň jednou denně přerušit svou činnost kvůli běžným povinnostem spojeným s domácností.
Na výsledcích průzkumu agentura postavila mediální komunikaci kampaně, do níž zapojila také odborníky z oblasti psychologie a meteorologie. Součástí jsou rovněž influenceři, kteří téma mentální zátěže spojené s fungováním domácnosti přibližují prostřednictvím každodenních situací.
„Konektor nás přesvědčil především svými kreativními nápady a tím, jak přemýšlí o naší značce. Nezůstal jen u tradičního PR, ale přišel s konkrétními návrhy, jak uchopit témata, která chceme otevírat letos i v příštím roce,“ říká Petr Král, Marketing Manager Czechia & Slovakia ve společnosti VELUX. Podle něj hrála při výběru agentury důležitou roli také znalost médií a schopnost vnímat produkty značky v širších souvislostech.