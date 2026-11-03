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Festival Dny AI pokračuje do 15. listopadu. Do programu se zapojily Microsoft, Seznam i další firmy

V Česku odstartoval pátý ročník festivalu Dny AI. Do 15. listopadu se v krajích uskuteční celkem 270 akcí, které propojují technologické firmy, výzkumníky, veřejnou správu i širokou veřejnost. Většina programu je přístupná zdarma.

Česká národní AI platforma (CNAIP) zahájila 2. listopadu pátý ročník festivalu Dny AI. Ten se během dvou týdnů zaměřuje na využití umělé inteligence v různých oblastech společnosti a zahrnuje celkem 270 akcí napříč Českou republikou. Do programu se zapojily technologické společnosti, univerzity, veřejné instituce i neziskové organizace. Organizátoři očekávají vyšší návštěvnost než loni, kdy festival přilákal přes 14 tisíc lidí na 243 akcích ve 35 městech.

Významnou součástí letošního ročníku je účast technologických společností, které připravily vlastní akce a odborná setkání. Patří mezi ně Apify, Cisco, Microsoft, O2, SAP nebo Seznam. Program se přitom neomezuje pouze na technologický vývoj a jeho praktické využití. Věnuje se také dopadům umělé inteligence na společnost, zdravotnictví, vzdělávání nebo veřejnou správu.

V následujících dnech se v Praze uskuteční například konference AI for Gov zaměřená na využití umělé inteligence ve veřejné správě, setkání AI for Health propojující lékaře, technologické firmy a zástupce pacientů nebo Young AI Research Forum věnované začínajícím výzkumníkům. Festival zahrnuje také regionální akce, například hackathony, odborná setkání a vzdělávací programy pro školy a rodiny. Pražský program vyvrcholí 13. listopadu AI Tinkerers Hackathonem.

Slavnostní zahájení festivalu se uskutečnilo již 1. listopadu v pražské galerii Signal Space. Hlavní přednášku přednesl vídeňský filozof, kurátor a umělecký kritik Klaus Speidel, který se zabýval vztahem generativní umělé inteligence a umění i otázkou lidské kontroly nad rozhodováním v době rozvoje autonomních technologií. „AI vyniká v řešení problémů, ale nedokáže posoudit, zdali vůbec řešíme správný problém. Tuhle otázku si musíme klást my, lidé,“ uvedl Speidel.

Převážná část festivalového programu je bezplatná. Na jeho přípravě se podílí 14 regionálních koordinátorů a desítky firem, univerzit, knihoven a neziskových organizací. Mezi hlavní sponzory patří CzechInvest, ČSOB, HPE, MSD, Newton Media, SAP a Seyfor. Mediálními partnery jsou Deník N, Hospodářské noviny a Wired.

Festival Dny AI se poprvé uskutečnil v roce 2022. Pořádá jej Česká národní AI platforma, která vznikla v roce 2024 jako iniciativa propojující veřejný, soukromý a neziskový sektor. Vedle festivalu organizuje také ocenění AI Awards. Letošní ročník je zároveň oficiální partnerskou akcí iniciativy Evropské komise European AI Innovation Month. Kompletní program festivalu je dostupný na webu dny.ai.

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