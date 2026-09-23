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Maxim Velčovský připravuje pro Signal Festival světelnou show Mercedes-Benz

Maxim Velčovský_Letem Světlem

V rámci Signal Festivalu se můžete těšit na partnerskou instalaci Letem světlem od Mercedes-Benz, kterou pro něj vytvořil designér Maxim Velčovský. Světelná a laserová show na nádvoří barokního Clam-Gallasova paláce v centru Prahy provede návštěvníky 140 lety inovací Mercedes-Benz od prvního automobilu až po současné technologie. Hudbu k instalaci vytvořil český producent a skladatel Aid Kid. Signal Festival dlouhodobě propojuje světové značky s umělci z celého světa a ve spolupráci s partnery vytváří originální projekty, které obohacují festivalový program a přinášejí návštěvníkům nové zážitky. Letošní ročník se odehraje od 15. do 18. října.

„Signal Festival je o propojování technologií a vizuálních forem. Spolupráce na instalaci Letem světlem je právě o vývoji technologie, ale také o překonávání rychlosti a vzdálenosti na cestě za svobodou. Využívám světla a laseru v instalaci o historii automobilu, kterou na pár minutách popisuji pomocí světla. Čas se dá vyprávět pomocí textu, barvy, tvaru a hudby, ale jen laser a světlo ho dokáže vyprávět jeho vlastní rychlostí,“ říká designér Maxim Velčovský.

Na nádvoří Clam-Gallasova paláce se propojí dva vozy Mercedes-Benz s laserovou show, která pracuje se světlem jako s obrazem rychlosti a pohybu. Automobily, konkrétně SUV GLA a velkoprostorové VLE, jsou součástí instalace a představují technologický vývoj v jeho hmotné podobě, zatímco laserové paprsky představují jeho nehmotnou stopu.

Historie automobilismu se potká s barokní architekturou

Volba prostředí Clam-Gallasova paláce vytváří výrazný kontrast k současným automobilovým technologiím. Barokní nádvoří, které se letos již potřetí stává místem festivalové instalace, se na několik minut promění v prostor světla a pohybu. Laserové paprsky zde představují nehmotný protějšek automobilů a prostřednictvím světla zachycují jejich rychlost a pohyb. Autorem hudební složky instalace je český hudební producent a skladatel Aid Kid, vlastním jménem Ondřej Mikula. Jeho hudba doplňuje světelnou a laserovou část a vytváří společně s ní několikaminutovou audiovizuální show.

Komerční projekty festivalu zajišťuje studio Signal Creative. Specializuje se na tvorbu videomappingů, světelný design a umělecké projekty ve veřejném prostoru. Za sebou má řadu komerčních realizací například pro PlayStation, Emirates, De’Longhi, Kooperativu, L’Oréal nebo Allwyn. Mercedes-Benz je hlavním partnerem Signal Festivalu od jeho prvního ročníku v roce 2013.

„Letos je náš průkopnický duch obzvláště patrný: oslavy 140. výročí se nesou ve znamení nejrozsáhlejšího uvedení nových modelů a inovací v historii značky Mercedes-Benz. Těší nás, že Signal Festival prostřednictvím světelné instalace Mercedes-Benz vypráví příběh, který začal prvním automobilem Carla Benze. Je nám potěšením být součástí Signal Festivalu a zajistit flotilu vozů Mercedes-Benz, která návštěvníkům s VIP vstupenkami poskytne prémiovou a komfortní přepravu mezi jednotlivými trasami,“ dodává Alexander Henzler, Head of Mercedes-Benz Central & Eastern Europe.

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