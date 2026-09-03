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Program 14. ročníku Signal Festivalu je venku. Poprvé zamíří do Dejvic

Signal Festival letos poprvé zamíří do Dejvic. Čtrnáctý ročník festivalu digitální a kreativní kultury s tématem Dream On! Sny a vize nabídne od 15. do 18. října celkem 21 instalací, z nichž osm bude součástí placené zóny Signal INSIDE. Vedle nové dejvické trasy se festival vrátí také do centra Prahy a představí tvorbu českých i zahraničních umělců.

Jedním z hlavních nových míst bude Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, národní kulturní památka, která se stane dějištěm site-specific inscenace Voda souboru Laterny magiky. V nedalekém slepém rameni Vltavy pak tchajwanský umělec Aka Chang vytvoří desetimetrovou laserovou instalaci Multimmersion_Upside Down. Paprsky odrážející se od hladiny mají vytvořit iluzi nekonečné hloubky a narušit hranici mezi skutečným prostorem a jeho odrazem.

Dejvickou trasu doplní videomapping německého umělce Felixe Franka Missing Interval na budově Arcibiskupského semináře. Festival zároveň poprvé nabídne zónu Student Visions, která představí projekty studentů ČVUT a VŠCHT. Program zahrne například chemickou show, audiovizuální projekci nebo interaktivní světelné instalace. Součástí trasy bude také světelně pojaté dílo Jana Kalába Black Mechanical Planet.

Havel na Staroměstské radnici a 1500 LED diod

V centru Prahy bude jedním z nejvýraznějších projektů Scattered Light amerického umělce Jima Campbella. Instalace využívá 1500 LED diod, které v reakci na pohyb návštěvníků vytvářejí obrazy lidských postav. Dílo bude umístěno v parku generála Lázaro Cárdenase a podle organizátorů půjde o jednu z nejmonumentálnějších instalací v historii festivalu.

Na Staroměstské radnici se představí také první videomapping ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish v historii Signal Festivalu. Projekt Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. Na dvou stěnách radnice se budou objevovat a deformovat slova jako Pravda, Svoboda, Spravedlnost, Láska a Demokracie. Mapping vzniká u příležitosti Roku Václava Havla.

Letošní ročník zároveň posiluje důraz na imerzivní projekty, které nespoléhají pouze na vizuální efekt. Patří mezi ně Na Měsíc od Laurie Anderson a Hsin-Chien Huanga nebo FLUX rakouského umělce Kurta Hentschlägera. Ten pracuje s úplnou tmou a krátkými světelnými záblesky, jejichž obraz podle principu instalace zůstává návštěvníkům ještě chvíli na sítnici.

Program doplní také rodinné dílny a interaktivní projekty v Kampusu Hybernská. Partnerskou instalaci pro Mercedes-Benz v Clam-Gallasově paláci připraví Maxim Velčovský, který prostřednictvím světla a laserů propojí 140 let vývoje automobilky s historií barokního prostoru. Letošní ročník vedle velkých světelných instalací nabídne také studentské projekty a různorodou interaktivní tvorbu. Druhá vlna vstupenek je nyní v prodeji na webu festivalu.

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