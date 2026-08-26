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Kaufland Card XTRA přináší rychlejší sbírání bodů i odměny zdarma

Maskot Xara Kaufland Card XRTRA

Věrnostní program Kaufland Card prochází výraznou proměnou. Nově zákazníci získají body desetkrát rychleji, mohou je vyměnit za vybrané produkty zdarma a využijí přehlednější mobilní aplikaci. Nový koncept doplňuje také maskot Xara, který zákazníky provede všemi výhodami programu.

Kaufland upravuje svůj věrnostní program. Z dosavadní Kaufland Card se stává Kaufland Card XTRA, která přináší nový systém odměn, rychlejší sbírání bodů a modernizovanou aplikaci.

Největší novinkou jsou takzvané XTRA odměny. Zákazníci mohou své nasbírané body nově využít k získání vybraných produktů zdarma. Nabídka odměn se bude pravidelně obměňovat a jednotlivé produkty lze získat opakovaně podle aktuální dostupnosti.

Body přibývají desetkrát rychleji

Výraznou změnou pro zákazníky je nový systém sbírání bodů. Zatímco dosud získávali jeden bod za každých 100 korun nákupu, s Kaufland Card XTRA získají jeden bod už za každých 10 korun.

Body tak budou přibývat výrazně rychleji, což má zákazníky motivovat k využívání programu i při menších každodenních nákupech.

„Kaufland Card XTRA posouvá náš věrnostní program na novou úroveň. Reagujeme na přání našich zákazníků, kteří chtějí výhody čerpat rychleji a jednodušeji. Desetkrát rychlejší sbírání bodů v kombinaci s možností získat oblíbené produkty zdarma představuje hmatatelnou úsporu při každém nákupu. Také jsme zmodernizovali naši aplikaci, takže je teď uživatelsky přívětivější. Zákazníkům, kteří dosud využívali plastové karty, se tak nyní otevírá ideální příležitost přejít na efektivnější a praktičtější alternativu,“ vysvětluje Yalcin Cem, jednatel Nákupu a člen vedení společnosti Kaufland Česká republika.

Přehlednější rozvržení aplikace a nová sekce „Moje věrnostní body“

Součástí změn je také upravená mobilní aplikace Kaufland Card. Nová úvodní obrazovka nabídne zákazníkům rychlý přehled o utracené částce, získaných bodech i reálné úspoře z posledního nákupu.

V nové sekci Výhody zákazníci najdou všechny benefity programu na jednom místě. K dispozici jsou klasické i personalizované slevové kupóny, nabídky pro online marketplace, XTRA odměny za body i partnerské výhody.

Samostatná sekce Moje věrnostní body pak umožní sledovat historii získaných bodů a jednotlivé transakce.

Přechod na nový program proběhne automaticky

Stávající uživatelé Kaufland Card nemusí kvůli změně nic složitě zařizovat. Mobilní aplikace se aktualizuje automaticky a dosud získané body se během 26. srpna přepočítají podle nového systému.

Zákazníci, kteří stále používají plastovou kartu, ji mohou využívat i nadále. Karta pouze získá nový design a její výměna nebude nutná.

„Přechod na nový systém bude pro stávající uživatele zcela plynulý. Aktualizace mobilní aplikace proběhne automaticky, přičemž všechny dosud nasbírané body se v průběhu dne 26. srpna automaticky přepočítají podle nového, výhodnějšího poměru, o čemž budou zákazníci informováni e-mailem. V platnosti zůstávají i fyzické plastové karty – získají sice nový design, jejich výměna však není nutná,” uzavírá Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

Yalcin Cem, jednatel Nákupu a člen vedení společnosti Kaufland Česká republika a Petra Kalužíková, marketingová ředitelka společnosti Kaufland s maskotem Xarou
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