Na přihlášky do reklamního klání Golden Drum zbývají čtyři dny

Nenechte si ujít svou šanci na úspěch v kreativní soutěži festivalu Golden Drum a poměřte síly s agenturami z celého regionu.
Přihlášky do soutěže kreativity Golden Drum jsou otevřené už jen do 22. srpna. Všechny shortlistované a oceněné práce budou zařazené také do WARC Creative Rankings a The Drum World Creative Rankings.
Práce budou soutěžit v šesti sekcích: One-Channel, Omni-Channel, Craft, Creative Media Excellence, Creative Business Excellence a speciální All Juries Section. Každá z nich má svou porotu, v nichž i letos hodnotí čeští kreativci. V sekci pro Creative Business Excellence zasedá Aleš Brichta, výkonný kreativní ředitel pražského Triadu. V sekci Craft je porotkyní Nikola Foktová, kreativní ředitelka agentur Leo Burnett Prague a MSL Czech Republic.
„Je mi obrovskou ctí, že mě oslovili do poroty Golden Drum, obzvlášť po našem loňském úspěchu s kampaní Nenasaditelný prsten, která si vybubnovala rovnou dvě stříbra v kategoriích Design a Creative Effectiveness. Být v porotě takto prestižního festivalu je obrovská zodpovědnost, na kterou se ale zároveň moc těším,“ uvedla Foktová.
Shortlisty budou známy 30. září. Vyhlášení vítězů pak proběhne v závěrečný den festivalu Golden Drum, který se koná opět ve slovinské Portoroži 13. a 14. října. Časopis Marketing & Media se stal i pro letošek jeho hrdým mediálním partnerem za Česko.
Loni na festivalu tuzemské agentury výrazně zabodovaly. McCann Prague, která z 11 shortlistů získala Grand Prix a k tomu dalších pět trofejí s kampaněmi pro Českou asociaci pojišťoven, se zařadila na páté místo v pořadí nejúspěšnějších agentur soutěže. Dvě stříbra pak získaly agentury Leo Burnett a MSL s kampaní Nenasaditelný prsten pro Prague Pride a Jsme fér.
Pořadatelé Golden Drumu, který do své čtvrté dekády vstoupil s novou identitou od studia Aritmija, také již zveřejnili část programu. „Golden Drum letos propojí výjimečný mix legend, vizionářů a průkopníků připravených inspirovat, vyzývat a nabíjet energií. Od inspirativních hlavních projevů po interaktivní workshopy je scéna festivalu připravena pro odvážné nápady, které se dostanou do centra pozornosti,“ uvádějí pořadatelé.
Vystoupí například: výkonný editor výzkumu a poradenství WARC Paul Stringer, Co-CEO a šéf kreativy McCann Worldgroup Romania a regionální kreativní ředitel McCann pro CEE Catalin Dobre, partnerka a kreativní ředitelka Le Truc Julia Neumann nebo šéf a kreativní ředitel britské agentury JvM Nerd Calvin Innes. A řada dalších.
Ani mezi řečníky nebude chybět česká stopa. Z Prahy dorazí Jake Barrow, šéf kreativy české VML, který letos s Ivou Welker a dalšími členy týmu VML přivezl pro Česko vůbec první Grand Prix z Cannes Lions.
Veškeré informace najdete na stránkách festivalu.