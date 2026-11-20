Jak často komunikovat se zákazníky? Jak bezpečně navyšovat objem rozesílek? A jakou rychlostí e-maily odesílat, aby skutečně skončily v inboxu příjemců?
Doručitelnost ovlivňuje celá řada faktorů – od reputace domény a autentifikace přes sběr kontaktů a správu databáze až po frekvenci odesílání, obsah kampaně nebo předmět e-mailu. Zpravidla ji proto nelze zlepšit jedinou změnou. Dobrá doručitelnost i vyšší engagement příjemců jsou výsledkem dlouhodobého a konzistentního dodržování osvědčených postupů.
Právě těm se věnuje Deliverability 101 – čtyřdílný průvodce Mailkitu problematikou doručitelnosti e-mailů. Zatímco první díl se zabýval reputací domény a autentifikací a druhý díl sběrem kontaktů a správou databáze, třetí díl se zaměřuje na frekvenci odesílání, zodpovědné navyšování objemu a rychlost odesílání.
Frekvence odesílání
Kdy reputace odesílatele začíná „chladnout“? Jak často je už příliš často? Univerzální pravidlo neexistuje. Frekvence odesílání vždy závisí na obchodním modelu. Ať už prodáváte auta, spodní prádlo nebo potraviny, každé podnikání vyžaduje jinou frekvenci komunikace.
Najít správnou rovnováhu není jednoduché. Nechcete své příjemce zahlcovat, ale zároveň nechcete, aby na vaši značku zapomněli.
Frekvence odesílání závisí také na míře engagementu příjemců. V Mailkitu lze jejich aktivitu sledovat pomocí engagement skóre na stupnici od 0 do 5. Nejaktivnějším příjemcům se skóre 4–5 můžete odesílat častěji, zatímco příjemcům se skóre 0–1 nebo 2–3 méně často. Skóre 2–3 přitom obvykle představuje průměrně aktivního příjemce.
I u nejméně aktivních příjemců doporučujeme odesílat alespoň jednou měsíčně, ideálně však častěji. Tuto skupinu je ale potřeba pečlivě sledovat. Pokud příjemcům odesíláte e-maily pravidelně po dobu 6–12 měsíců a během této doby nezaznamenáte žádný engagement ani nákup, může být vhodné zavést tzv. sunset policy – pravidla práce s neaktivními příjemci. Vždy je přitom potřeba zohlednit typ produktu a běžnou frekvenci nákupu.
Sunsetting je proces identifikace neaktivních příjemců a jejich dočasného nebo trvalého vyřazení z komunikace po určité době bez engagementu. Takovým příjemcům můžete odeslat e-mail s dotazem, zda mají stále zájem dostávat vaše sdělení. Je to zároveň příležitost požádat o zpětnou vazbu a jasně komunikovat, že bez reakce budou po určité době z dalších rozesílek vyřazeni.
„Zaměření komunikace na příjemce, kteří o ni mají skutečný zájem, dlouhodobě posiluje reputaci i doručitelnost,“ uvádí Josephine Skinner, Deliverability Engineer, Mailkit.
Pokud mailbox provideři vidí, že odesíláte aktivnímu publiku, je větší pravděpodobnost, že vaše e-maily skončí v inboxu, nikoliv ve spamu.
Sunset policy přitom neznamená kompletní vyčištění databáze. V mnoha případech může jít pouze o dočasnou pauzu v komunikaci. Cílem je především udržet pozitivní vztah s příjemci.
Zodpovědné navyšování objemu odesílání
Existuje řada legitimních důvodů, proč můžete potřebovat náhle odeslat výrazně větší objem e-mailů. Typickým příkladem je situace, kdy musíte celé databázi jednorázově rozeslat právně povinné sdělení. Takové odesílání by ale mělo probíhat pouze výjimečně, zodpovědně a jen tehdy, když je to skutečně nutné.
Mailbox provideři při vyhodnocování příchozí pošty sledují různé vzorce chování odesílatele. Patří mezi ně právě objem a frekvence odesílání.
Pokud jsou z vaší domény zvyklí vídat maximálně 100 e-mailů za hodinu a najednou z téže domény zaznamenají kampaň pro 50 tisíc příjemců, mohou ji vyhodnotit jako podezřelou a příjem zpráv začít omezovat (throttling), nebo je dokonce odmítat (bounce). To vede k prodloužení doby doručení a potenciálnímu poškození reputace odesílatele.
„Základem je udržovat odesílání konzistentní a předvídatelné. Pokud potřebujete objem navyšovat, doporučuje se zvyšovat ho maximálně o 20 % oproti objemu předchozího dne,“ vysvětluje Josephine Skinner.
S tím je potřeba počítat i při plánování sezónních kampaní, například během Black Friday nebo před Vánoci, kdy firmy běžně potřebují oslovit větší množství příjemců.
Rychlost odesílání
Dalším způsobem, jak zlepšit doručitelnost, zejména při postupném navyšování objemu, je úprava rychlosti odesílání. V Mailkitu ji lze nastavit přímo při plánování kampaně.
Sami mailbox provideři uvádějí, že velký objem e-mailů je lepší posílat jako plynulý, rovnoměrný proud s limity na sekundy či minuty než ve velkých dávkách jednou za hodinu.
Pokud například potřebujete odeslat kampaň na 20 000 příjemců během šesti hodin, obvykle dosáhnete menšího množství odložení nebo odmítnutí zpráv při nastavení rychlosti 60 zpráv za minutu než při 3 600 zprávách za hodinu.
V obou případech jde sice o stejný objem za hodinu, ale při druhém nastavení může odejít všech 3 600 zpráv během první minuty a dalších 59 minut se neodesílá nic. Postupné a rovnoměrné odesílání je pro mailbox providery výrazně přijatelnější.
Při plánování marketingových kampaní je proto potřeba zohlednit nejen to, komu a co posíláte, ale také jak často, v jakém objemu a jakou rychlostí e-maily odesíláte. Konzistentní a předvídatelné odesílání pomáhá dlouhodobě budovat reputaci odesílatele, zlepšovat doručitelnost a tím i výsledky e-mailingu. Sebelépe připravená kampaň totiž svůj účel nesplní, pokud se nedostane do inboxu příjemců.
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O autorce
Josephine Skinner se v Mailkitu specializuje na e-mailovou doručitelnost, reputaci odesílatelů a ochranu e-mailového ekosystému. Věnuje se analýze dat, vettingu odesílatelů a faktorům, které rozhodují o tom, zda se e-maily skutečně dostanou k příjemcům.