Mobilní pokladní systém propaguje video, které vzniklo v malém týmu, na kancelářské terase a s vlastními zaměstnanci před kamerou. Produkce navázala na předchozí kampaně Piana.
Piano Group, která vyvíjí technologická řešení pro gastronomii a hotelnictví, spustila online kampaň pro mobilní pokladní systém Hugo, určený menším gastro podnikům. Spot vznikl ve spolupráci interního marketingového týmu s produkcí Creative Works. Natáčení zabralo přibližně deset hodin včetně přípravy scény a úklidu. Místo filmového studia posloužila terasa kanceláří společnosti v pražském Karlíně, kterou tým proměnil v prostředí kavárenské zahrádky. Kreativní koncept staví na postavě Huga, který ve spotu komunikuje přímo s divákem a představuje možnosti mobilní pokladny. Video ukazuje například její rychlé spuštění, nahrání menu pomocí fotografie nebo práci s objednávkami a platbami. Postava Huga má kampani dodat výraznější a méně formální tón.
Pro natáčení tým využil přibližně šest metrů čtverečních firemní terasy. Scénu doplnily žluté židle, rostliny z kanceláří, květiny, menu a další rekvizity. Výrazná žlutá přitom odkazovala na vizuální identitu produktu. Štáb musel během natáčení reagovat také na proměnlivé světelné podmínky a počasí. Za kamerou pracovali pouze tři lidé – Kateřina Kašperová z Piano Group a kameraman Ondřej Havlík s produkční Tamarou Havlíkovou z Creative Works. Produkce tak navázala na předchozí kampaně Piana, které vznikaly s důrazem na rychlost, menší tým a využití vlastních zdrojů.
Ve spotu vystupují zaměstnanci firmy
Piano Group se rozhodla obsadit do hlavních rolí vlastní zaměstnance namísto najatých herců. Huga ztvárnil Martin Hanousek, Head of Sales Development, majitelku kavárny pak Petra Kostelná, Sales Events Manager. Podle produkce přináší práce s neherci vedle organizačních nároků také větší autenticitu, protože lidé před kamerou propagovaný produkt dobře znají. Creative Works s Piano Group spolupracovala už na spotech pro Piano Terminál a Piano Pilot. Vedle hlavního videa vzniklo také sedm variant úvodního hooku ve čtyřech formátech a fotografická sada. Kampaň běží na Instagramu a LinkedInu.