mBank má novou PR agenturu: Od července spojuje síly s Konektorem v ČR i na Slovensku

mBank má nového komunikačního partnera pro Česko a Slovensko. Od 1. července 2026 se její kompletní PR agendy v obou zemích ujímá agentura Konektor, která uspěla v nedávno uzavřeném výběrovém řízení. Cílem nové spolupráce je posílit image mBank a upevnit vztahy s médii i veřejností v obou zemích.
Výběrové řízení, kterého se zúčastnilo několik předních komunikačních agentur, prověřilo strategické uvažování i kreativní přístup k moderním finančním tématům. Konektor přesvědčil mBank nejen hlubokým porozuměním bankovnímu trhu, ale také energií, lidským přístupem a schopností zajistit silný a sehraný tým pro obě země.
„I malá rozhodnutí v oblasti financí mohou vést v životě k velkým vítězstvím a mBank chce být pro své klienty partnerem na této cestě. Tým Konektoru nás ve výběrovém řízení zaujal svou energií a návrhy, které pomohly právě toto vystihnout. Věřím, že naše začínající spolupráce posílí naši image i vztahy s médii,“ říká Tereza Froňková, ředitelka marketingu mBank
Konektor bude mít na starosti kompletní externí komunikaci, korporátní i produktové PR, media relations, zajištění placených obsahových formátů a strategické poradenství.
„Partnerství s mBank vnímáme jako příležitost rozvíjet komunikaci značky, která dlouhodobě staví na jednoduchosti, inovacích a skutečných potřebách klientů. Právě tyto hodnoty chceme v Česku i na Slovensku posilovat prostřednictvím témat, která mají pro lidi konkrétní dopad – od chytrého spoření přes bezpečnost až po moderní způsoby placení, ve kterých je mBank lídrem trhu,“ uvádí Petr Pařízek, vedoucí týmu korporátní komunikace a partner v agentuře Konektor. „Přístup mBank ke klientům je nám blízký, protože podobně to máme i my v Konektoru v oblasti komunikace. Důležitá je kreativita a inovace, stejně jako kvalita každodenního servisu, důraz na detail a osobní přístup. Tak vzniká dlouhodobý vztah a dobré výsledky,“ dodává.
Spolupráce obou subjektů oficiálně začíná 1. července 2026. Hlavním cílem pro nadcházející období bude kontinuální podpora klíčových produktů banky a profilace mBank jako bezpečné, moderní a uživatelsky přívětivé instituce, která svým klientům na českém i slovenském trhu pomáhá každý den zažívat jejich velká malá vítězství.