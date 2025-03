AMI Communications mezi 50 nejlepšími PR agenturami kontinentální Evropy

PRovoke Media, globální autorita v oblasti PR, letos poprvé zveřejnila seznam Best Agencies in Continental Europe, který je součástí širšího žebříčku Best Agencies in EMEA. Tento seznam zahrnuje agentury všech velikostí a specializací, od velkých mezinárodních sítí po nezávislé boutique agentury.

AMI Communications se v letošním žebříčku objevila jako jedna z nejlepších agentur v regionu.

„Být součástí tohoto prestižního žebříčku právě v roce, kdy slavíme 30 let existence, je pro nás obrovskou poctou. Je to uznání naší práce a závazek do budoucna. Tento úspěch patří celému týmu AMI Communications i našim klientům, kteří nám důvěřují,“ uvedl Milan Hejl, managing partner agentury.

Z agentur s českými kořeny se společně s AMI Communications umístil také Ewing.

Na rozdíl od jiných žebříčků, kde se firmy umisťují na základě poplatků za přihlášky nebo obratových výsledků, je seznam sestaven zcela na základě odborného úsudku a hluboké znalosti trhu ze strany redaktorů PRovoke Media.

Za iniciativou PRovoke Media stojí Paul Holmes, renomovaný odborník na oblast public relations a zakladatel soutěže. Jeho dlouholetá zkušenost a hluboká znalost oboru zaručují, že ocenění od PRovoke Media je významným ukazatelem kvality a inovativního přístupu v PR.

Z 50 vybraných agentur v kontinentální Evropě bude vybráno deset nejlepších, dále deset nejlepších agentur ve Velké Británii a dvě agentury z Blízkého východu, které získají prestižní titul Agency of the Year. Vítězové budou oznámeni 2. dubna v Londýně na slavnostním udílení cen PRovoke EMEA Awards 2024.