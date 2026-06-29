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Nová pravidla pro politickou reklamu v praxi: SPIR spustil systém POLITRAN

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) spustilo systém POLITRAN, centrální řešení pro zadávání, správu a předávání povinných oznámení o politické reklamě. Systém pomůže zadavatelům a vydavatelům s plněním nových evropských pravidel a přispěje k tomu, aby informace o politické reklamě byly online dostupné jednotně a srozumitelně.

Vedle projektů jako NetMonitor, AdMonitoring nebo Výzkum inzertních výkonů se jedná o další službu SPIR nabízenou na českém trhu. „Nová evropská pravidla přinášejí povinnosti, které se dotknou zadavatelů politické reklamy i médií, která reklamu publikují. POLITRAN jim nabízí jednotné a praktické řešení, které snižuje administrativní zátěž a splňuje požadavek na transparentnost politické komunikace nejen v online prostředí. Věřím, že se systém stane celotržním standardem podobně jako NetMonitor,“ říká Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Evropské nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy zavádí nové požadavky pro všechny aktéry zapojené do přípravy, zadávání, šíření a zveřejňování politické reklamy. Občanům má přinést jasnější informaci o tom, že se jedná o politickou reklamu, kdo za ní stojí a kdo ji financuje.

POLITRAN podle SPIRu vznikl z potřeby poskytnout inzertnímu ekosystému jednotné technické řešení a je neutrální infrastrukturou, která snižuje administrativní zátěž a usnadňuje plnění zákonných povinností. Není nástrojem pro hodnocení politického obsahu ani nenahrazuje odpovědnost jednotlivých subjektů za správnost údajů.

POLITRAN, tedy POLItická reklama TRANsparentně, umožňuje zadavateli vytvořit oznámení o politické reklamě a předat ho příslušným vydavatelům. Vydavatel může oznámení zkontrolovat, případně doplnit údaje související s publikací, a systém následně poskytne výstup použitelný u reklamy. Systém vznikl jako praktická služba trhu, proto je pro zadavatele zdarma a pro vydavatele za poplatek nastaveným s ohledem na pokrytí provozních nákladů. Je dostupný na adrese www.politran.cz.

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