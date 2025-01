TikTok po zákazu obnovuje provoz, co bude dál?

Prezident Donald Trump se chystá po inauguraci dát americkému TikToku více času na prodej. Zájem o spojení vyjádřila Perplexity AI.

Zhruba čtrnáct hodin nefungoval uživatelům ve Spojených státech amerických Tiktok. Aplikace ukončila činnost v neděli, když uplynulo ultimátum dané zákonem o jejím prodeji z rukou čínských majitelů skupiny ByteDance. Zákon podepsal prezident Joe Biden a v pátek ho nakonec potvrdil Nejvyšší soud.

U soudu zákon napadl TikTok, podle něhož tím bude ohrožena svoboda slova 170 milionů Američanů, kteří v USA aplikaci používají. To soud jednomyslně odmítl. „Kongres rozhodl, že odprodej je nezbytný kvůli jeho dobře podloženým obavám o národní bezpečnost,“ uvedl mimo jiné v rozhodnutí.

Pak se ale během neděle ozval Donald Trump, který se funkce ujímá v pondělí 20. ledna, a na jehož administrativě Bidenův Bílý dům nechal, jakým způsobem bude zákon vymáhat.

„S největší pravděpodobností bude uvedeno prodloužení účinnosti o 90 dní. Je to příhodné. Musíme se na to pečlivě podívat, je to velká věc,“ uvedl Trump v telefonickém rozhovoru s NBC a později obdobně reagoval pro ABC.

Po jeho slovech a čtrnácti hodinách od vypnutí začal TikTok postupně obnovovat provoz. „Děkujeme prezidentu Trumpovi za nezbytné vyjasnění situace a ujištění poskytovatelům služeb, že nebudou čelit sankcím,“ napsala mimo jiné aplikace na síti X.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Co bude dál

Pokud Trump opravdu podepíše prodloužení účinnosti zákona, dostane ByteDance dalších 90 dní na rozhodnutí o osudu aplikace v USA. Zákon to umožňuje, pokud bude mateřská skupina směřovat k prodeji TikToku americké společnosti v dané lhůtě.

Už dříve se objevily spekulace, že by nad americkým TikTokem převzala kontrolu Muskova sociální síť X a provozovala by ho společně. Podle informací CNBC a Reuters zájem o spojení s americkým TikTokem skupině ByteDance oficiálně předložila Perplexity AI. Podle nejmenovaného zdroje by takové spojení umožnilo stávajícím akcionářům udržet si podíly.

Vzhledem k tomu, že ByteDance uvedla, že americký TikTok nechce prodat, Perplexity AI podle zdrojů CNBC věří, že by mohla s nabídkou uspět.

Ještě před zatím dočasným vypnutím TikToku v USA už se snažila její uživatele přilákat konkurenční síť Instagram ze skupiny Meta. Už v pátek zvětšila náhledové fotografie na obdélníky místo dosavadních čtverců. Zároveň prodloužila časový limit krátkých videí Reels z 90 sekund na tři minuty.

Podle amerických médií ale uživatelé Instagramu přibyli jen minimálně. Větší popularitu ukázala minulý týden aplikace přezdívaná RedNote. Jedná se o čínskou aplikaci Xiaohongshu, která jen během dvou dnů získala přes 700 tisíc „uprchlíků z TikToku“. Dostala se na špičky obchodů s aplikacemi, kde se paradoxně objevuje už i v Česku.

Spolu s RedNote se vítězem minulého týdne stala i aplikace DuoLingo. Na síti X se pochlubila, že jí meziročně narostl počet amerických studentů mandarínštiny o 216 procent. Hlavně protože Xiaohongshu funguje jen v čínštině.

Learning Mandarin out of spite? You're not alone.



We’ve seen a ~216% growth in new Chinese (Mandarin) learners in the US compared to this time last year. https://t.co/9hzwBxfTgD pic.twitter.com/qWM9f5oFYA — Duolingo (@duolingo) January 15, 2025

Není to poprvé

TikTok zákazům nečelí poprvé. V USA jím už ostatně v roce 2020 hrozil tehdejší prezident Donald Trump, když rovněž požadoval prodej aplikace v USA do amerických rukou. Ve hře byl prodej podílu skupině Oracle, k tomu ale nakonec nedošlo. Když Trump ve volbách úřad neobhájil, od jeho exekutivního nařízení se upustilo.

Také v roce 2020 zakázala TikTok a další čínské aplikace Indie, kde měla síť tehdy 200 milionů uživatelů. Podle BBC se valná část uživatelů přesunula na Instagram a další platformy Mety, další pak ke krátkým videím na YouTube spadající pod Google. TikTok je zakázaný také v Pákistánu a Afghánistánu.

Pokud by došlo k zákazu TikToku v USA, mohli by jejich příkladu následovat jejich spojenci. Především Velká Británie, Kanada, Austrálie či Nový Zéland. Podobný efekt zažila například ruská společnost Kaspersky, jejíž antivir USA po omezování jeho používání vládními a státními zaměstnanci zakázaly loni. Společnost už ukončila působení i v Británii.

TikTok už mají ostatně zakázaný vládní, státní a armádní zaměstnanci v USA, Británii, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Norsku či Estonsku. V Česku před jeho používáním varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).