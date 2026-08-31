Chcete testovat reklamu v ChatGPT? Acomware spouští waitlist

Reklamy v ChatGPT už od 24. srpna fungují také v Česku. Inzerenti si ale zatím nemohou založit vlastní účet a kampaně spustit samoobslužně. Mediální agentura Acomware se připravuje na získání partnerského statusu a začíná sbírat zájemce o první kampaně prostřednictvím waitlistu.
O vstupu reklamy do ChatGPT jsme na MAM psali minulý týden. Czech Promotion už nový formát testuje s klienty 81 klima a momenti. Teď se k prvním českým hráčům přidává další agentura. Acomware chce získat partnerský status OpenAI a připravuje české inzerenty na vstup do nového reklamního prostředí.
ChatGPT Ads zatím nejsou pro každého
OpenAI reklamy v ChatGPT spustila 24. srpna také na českém trhu. Samostatný reklamní účet ale zatím není možné založit. Podle informací Acomware má samoobslužné spuštění přijít později v tomto čtvrtletí. Do té doby mají inzerenti dvě možnosti: využít partnerskou agenturu, nebo se obrátit přímo na obchodní tým OpenAI. Právě na tuto mezeru chce Acomware reagovat.
„Rozhraní i veškeré podmínky jsme již důkladně prozkoumali, takže přesně víme, co nás čeká,“ uvádí agentura ve svém newsletteru.
Co bude potřeba připravit na straně klienta?
ChatGPT Ads nejsou jen další reklamní účet, do kterého se nahraje kreativa a nastaví rozpočet. Firmy budou muset upravit také svůj web. Jedním z požadavků je povolení crawlerů OpenAI. Web zároveň potřebuje měřicí pixel a úpravu cookie lišty. Data se totiž podle podmínek OpenAI mohou odesílat pouze se souhlasem návštěvníka. U firem, které využívají produktový feed, přibude další krok. V něm bude potřeba označit, které produkty mohou do reklamy vstoupit. To může být důležitý detail především pro e-commerce. Produktová reklama totiž nebude pracovat s ručně připravenou kreativou, ale přímo s informacemi z produktového feedu.
Dva reklamní formáty
Acomware počítá se dvěma základními podobami reklamy:
- První formát nabídne klasickou kombinaci loga, názvu, krátkého textu a obrázku.
- Druhý formát bude produktová reklama generovaná přímo z produktového feedu.
Oba formáty mají jednu společnou podmínku: reklamy se zobrazí pouze uživatelům bezplatné verze ChatGPT a předplatitelům nejlevnějšího placeného tarifu Go. Uživatelé ostatních placených tarifů reklamy neuvidí. Zapomeňte na seznam klíčových slov. Nejzajímavější změna přichází u cílení. ChatGPT Ads podle Acomware nepracují s cílením tak, jak ho znají marketéři z klasického vyhledávání. Místo seznamu klíčových slov se popisuje situace, ve které má smysl konkrétní produkt nebo službu uživateli nabídnout.
Inzerent tedy nemusí definovat desítky variant dotazů. Popíše typického člověka, jeho potřebu a kontext, ve kterém se na dané téma v ChatGPT ptá. Acomware jako příklad uvádí uživatele, kteří pracují v kanceláři, programují nebo dělají grafiku. V chatu mohou řešit bolest zápěstí, únavu ruky, ergonomii pracovního místa nebo hledat vhodné vybavení pro home office. To je podstatný rozdíl proti tradičnímu keyword targetingu.
Kolik ChatGPT Ads stojí?
Nákup reklam probíhá podle Acomware na bázi CPM, CPC nebo CPC optimalizovaného na konverze (oCPC). Na výrazně nízké ceny zatím inzerenti čekat nemají. Acomware uvádí, že CPC v USA začínají na 3 dolarech. Pro český trh přitom zatím není dost dat na to, aby bylo možné říct, jak se budou ceny pohybovat lokálně a jaký výkon budou kampaně v jednotlivých kategoriích přinášet. Právě první kampaně proto budou důležité nejen pro inzerenty, ale také pro agentury. Ukážou, jestli se nový reklamní formát dokáže výkonem zařadit vedle zavedených platforem, nebo zůstane především experimentálním kanálem.
Méně dat než u Google a Mety
OpenAI nepředává inzerentům obsah konverzací, ve kterých se reklama zobrazila. Vyhodnocování proto nebude tak detailní, jak jsou marketéři zvyklí například z Google Ads nebo reklamních systémů Mety. Pro vyhodnocení kampaní bude o to důležitější práce s dostupnými metrikami, konverzním měřením a správným nastavením webu. A právě tady se může ukázat rozdíl mezi pouhým „spuštěním reklamy v ChatGPT“ a skutečnou mediální strategií pro nový typ reklamního prostředí.
Acomware sbírá zájemce o první kampaně
Acomware nyní pracuje na získání partnerského statusu OpenAI. Zároveň otevírá waitlist pro firmy, které chtějí být mezi prvními českými inzerenty v ChatGPT Ads. Pro marketéry tak vzniká další zajímavá otázka: jestli nový reklamní prostor začnou značky testovat hned, nebo počkají, až OpenAI otevře samoobslužný nákup všem.
První české kampaně už každopádně běží. A další inzerenti se připravují. Waitlist pro zájemce o ChatGPT Ads nabízí Acomware na svém webu.