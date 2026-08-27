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Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty

Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty

ChatGPT se stává novým reklamním prostorem. Czech Promotion jako první česká marketingová agentura začala s klienty testovat ChatGPT Ads. Do prvních kampaní se zapojily značky 81 klima a momenti. Pro marketéry to znamená další zásadní posun v tom, kde a především v jakém okamžiku mohou značky oslovit potenciální zákazníky.

Ještě nedávno jsme řešili, jak dostat značku na první pozice v Googlu. Teď se otevírá další otázka: Co když se o nákupním rozhodnutí začne stále častěji rozhodovat přímo v konverzaci s AI?

Právě na tento prostor míří ChatGPT Ads.

OpenAI reklamní formát postupně rozšiřuje a od 24. srpna 2026 ho zpřístupnilo také na 31 evropských trzích. Reklamy se zobrazují odděleně od odpovědi ChatGPT a systém při jejich výběru pracuje mimo jiné s kontextem a záměrem aktuální konverzace.

Reklama se potkává s konkrétním záměrem

Právě tady se ChatGPT Ads liší od klasického displaye nebo sociálních sítí.

Uživatel nepřichází pouze konzumovat obsah. Přichází s otázkou.

Chce vybrat klimatizaci. Porovnává notebooky. Hledá software pro firmu. Plánuje dovolenou. Řeší, jaký produkt koupit.

A právě v takové chvíli může dostat relevantní reklamní nabídku.

„Smyslem prvních kampaní je především zjistit, jak nový formát funguje v praxi. Chceme být u nových reklamních formátů od začátku, pochopit jejich fungování a získat vlastní zkušenost dříve, než se z nich stane standardní součást mediálního mixu,“ říká Jan Hanzlík, ředitel médií v agentuře Czech Promotion.

Podle OpenAI reklamní systém při výběru reklamy zohledňuje více signálů. Patří mezi ně kontext a záměr konverzace, obsah reklamy, cílová stránka nebo kontextová vodítka od inzerenta. Při zapnuté personalizaci může systém využít také vybrané signály z širšího používání ChatGPT.

Google už nemusí být jediným místem před nákupem

Klasické vyhledávání pracuje primárně s dotazem. ChatGPT pracuje s celou konverzací.

Uživatel může během několika minut přejít od obecného dotazu přes porovnávání variant až ke konkrétnímu rozhodnutí. OpenAI proto ChatGPT Ads popisuje jako způsob, jak oslovit lidi právě ve chvíli, kdy zkoumají možnosti, porovnávají je a rozhodují se.

Pro reklamní strategie to může znamenat další změnu podobnou té, kterou přineslo vyhledávání a později sociální sítě. Značky získávají nový prostor, kde mohou být přítomné přímo u rozhodovacího momentu.

Nový formát, nová data

OpenAI už dnes umožňuje kampaně nakupovat na bázi CPM i CPC a poskytuje nástroje pro jejich správu a měření.

ChatGPT Ads mohou být začátkem nové disciplíny, ve které bude stejně důležitá práce s kontextem a záměrem jako samotné cílení.

A český trh teď dostává možnost zjistit, jak bude fungovat v praxi.

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