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Magazín Marketing & Media se mění na měsíčník

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Magazín o strategické komunikaci Marketing & Media se mění. Od července přechází na měsíční periodicitu, jako týdeník naposledy vychází v pondělí 29. června. První číslo v nové podobě bude k dostání v týdnu od 3. srpna.

Nový měsíční formát přinese na 76 stranách více obsahu, delší analytické články, rozhovory s klíčovými osobnostmi oboru z domácí i světové scény. Krátké aktuality se přesunou na web magazínu, kde jsou čtenáři zvyklí je vyhledávat už nyní.

„Svět se od roku 2000, od kdy Marketing & Media vychází, proměnil a zpravodajský B2B týdeník již neodpovídá potřebám současných čtenářů. Vycházíme tak vstříc klientům, kteří nestíhali číst týdeník, a věříme, že měsíční periodicita a proměna obsahu magazínu jim bude vyhovovat lépe,“ říká vydavatel MAM Vladimír Bystrov. „Naši partneři jistě ocení možnost lépe pracovat se svými kampaněmi v periodiku, které bude aktuální mnohem delší dobu,“ doplňuje Bystrov.

Magazín se tak bude moci zaměřit na hlubší analýzy trhu a trendů, které jej utvářejí, na inspirativní rozhovory a odbornější materiály včetně datových analýz a vizualizací, zároveň se více zaměří na publicistiku a názorové formáty od osobností z komunikačního průmyslu.

„Formát zpravodajského týdeníku redakci příliš tlačí do zachycování aktuálního dění. Přechod na měsíčník nám rozvolní ruce a budeme se moci důsledněji věnovat tomu podstatnému a přínosnému pro naši komunitu,“ připomíná vedoucí redakce MAM Stanislav Šulc. „Těšit se můžete na odborníky světového formátu, s nimiž spolupracujeme i na programu podzimní konference Forum Media,“ uzavírá Šulc.

O Marketing & Media

Marketing & Media patří již více než čtvrt století mezi nejvýznamnější odborná média zaměřená na marketing, reklamu, média a byznysovou komunikaci v České republice. Týdeník začal vycházet v roce 2000 ve vydavatelství Economia, která vydávala MAM až do roku 2018. Následně týdeník převzalo vydavatelství Forum Media, které je součástí komunikační skupiny Bison & Rose.

Součástí univerza MAM je také konference Forum Media, která je největší akcí svého druhu ve střední Evropě a jež každý podzim v Praze přivítá desítky tuzemských i zahraničních hvězd různých komunikačních oborů.

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