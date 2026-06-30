Český rozhlas posílí zahraniční zpravodajství. Vymění zpravodaje na Blízkém východě, ve Francii, nový post otevře v Soulu

Český rozhlas v červenci 2026 provede plánované změny v síti zahraničních zpravodajů. Zpravodajství z Blízkého východu bude nově zajišťovat Jana Karasová z Ammánu, kam se přesune dosavadní regionální post z Káhiry. V Paříži převezme zpravodajskou agendu Marcel Faltys po Martinu Baluchovi. Český rozhlas zároveň otevře nový zpravodajský post v Soulu, odkud bude východní Asii pokrývat David Jakš.
Změny navazují na dlouhodobou snahu Českého rozhlasu přinášet posluchačům původní zahraniční zpravodajství přímo z míst, která významně ovlivňují mezinárodní témata – bezpečnost, ekonomiku i politické dění. Vedle personální obměny ve Francii a přesunu blízkovýchodního postu do Ammánu rozhlas posílí své pokrytí východní Asie, jejíž význam v globální politice i ekonomice dlouhodobě roste.
„Všem zahraničním zpravodajům a zpravodajkám děkuji za jejich dosavadní špičkovou práci pro Český rozhlas. Jsem rád, že Český rozhlas může své zpravodajství ze zahraničí opřít o zkušené novináře, a zvýšit tak jeho autentičnost a důvěryhodnost,“ uvedl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.
Blízký východ bude Jana Karasová pokrývat z Ammánu
Redaktorka Zahraniční redakce Jana Karasová bude nově zajišťovat zpravodajství Českého rozhlasu z Blízkého východu. Dosavadní blízkovýchodní post se přesune z Káhiry do Ammánu. Karasová v regionu naváže na práci dlouholetého zpravodaje Štěpána Macháčka, který na Blízkém východě zůstává a s Českým rozhlasem bude nadále spolupracovat jako odborník a externí spolupracovník.
Karasová má zkušenosti s pokrýváním dopadů ruské agrese na Ukrajině, americko-izraelské války s Íránem, prezidentských voleb v Česku i ve Spojených státech nebo povodní na Jesenicku. Žurnalistiku se zaměřením na konflikty a krize studovala v Dánsku a ve Walesu, absolvovala také zahraniční novinářské stáže v Německu a USA a online vzdělávací program při Oxfordské univerzitě. V Českém rozhlase spolumoderovala podcast Bruselské chlebíčky o dění v Evropské unii.
„Aktuální dění na Blízkém východě potvrzuje, že region významně ovlivňuje světovou bezpečnost, ceny energií i mezinárodní vztahy. Jako zpravodajka budu sledovat vývoj politických debat, ozbrojených konfliktů i diplomatických jednání. Přímo z místa budu přinášet příběhy lidí, v jejichž životech se odráží vojenské a humanitární krize, proměny ekonomiky a klimatu i mimořádně bohatá historie a kultura regionu,“ říká Karasová.
Vedle politického a bezpečnostního vývoje bude z Ammánu sledovat také humanitární, ekonomické, klimatické a společenské souvislosti dění v regionu. Českému publiku bude zprostředkovávat i aktuální informace důležité pro cestování a bezpečnostní situaci v oblasti.
Marcel Faltys vystřídá Martina Baluchu v Paříži
Ke změně dojde také na zpravodajském postu ve Francii. Redaktor Zahraniční redakce Marcel Faltys převezme agendu pařížského zpravodaje po Martinu Baluchovi, který se vrací do Prahy. Své reportérské zkušenosti, zahraniční rozhled a znalost evropských témat bude dál využívat v reportérské a moderátorské práci.
Faltys jako zahraniční reportér pokrýval izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy, válku mezi Izraelem a Íránem i unijní summity v Bruselu. Vystudoval žurnalistiku a politologii na Univerzitě Karlově, během studií strávil semestr na univerzitě Sciences Po v Paříži a poté na University of Melbourne v Austrálii. V Českém rozhlase působí od roku 2020.
„Být novým zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii je pro mě velká čest a chtěl bych poděkovat svému předchůdci Martinu Baluchovi za veškerou odvedenou práci. Francii čekají důležité prezidentské i sněmovní volby, ale i další olympijské hry. I proto je důležité, aby mohl Český rozhlas posluchačům přinášet autentické zpravodajství přímo z místa. Vážím si toho, že dění z největší země EU můžu posluchačům zprostředkovat právě já,“ říká Faltys.
Nový post v Soulu převezme David Jakš
Nově otevíraným zahraničním zpravodajským postem Českého rozhlasu bude Soul. Český rozhlas ho zřizuje s ohledem na rostoucí ekonomický a bezpečnostní význam východní Asie. Zpravodajem pro tento region se stane David Jakš, dosavadní ředitel regionálních studií Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary.
Jakš má s Asií dlouholeté novinářské zkušenosti. Působil v rozhlasové stanici China Radio International a jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu pracoval nejprve v Pekingu a poté v Bangkoku. Ze základny v Soulu bude pokrývat více než třicet států svého pracovního teritoria v Asii. Mezi jeho dlouhodobě oblíbené pracovní destinace patří státy někdejší Indočíny.
„Asie je ekonomicky i politicky nejdůležitějším regionem současnosti a pro zahraničního zpravodaje tematické eldorádo. Ty nejtěžší váhy světové politiky a ekonomiky tam rozehrávají hry, které ovlivňují celý svět, a je skvělé, že Český rozhlas to chápe a zřizuje tam post svého zpravodaje,“ říká David Jakš.
Vedením regionálních studií Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech byl dočasně pověřen současný intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.