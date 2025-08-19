WPP Media vyhrála globální tendr pro Mastercard

Mastercard si v globálním tendru vybrala WPP Media jako nového partnera pro mediální strategii, plánování a nákup na více než 70 trzích. Ukončila tak desetiletou spolupráci s dosavadní agenturou Carat. Správu komunity přebírá Ogilvy, kreativní agenturou Mastercard zůstává McCann.
Vítězství v tendru představuje pro WPP Media významný úspěch po poněkud turbulentním roce, který zahrnoval ukončení spolupráce s několika významnými klienty, odstoupení generálního ředitele WPP Marka Reada a jmenování Cindy Rose jako jeho nástupkyně. K tomu došlo jen několik měsíců po rebrandingu, restrukturalizaci zaměřené na užší integraci mediálních agentur a centralizaci jejich přístupu k technologiím a datům.
Mluvčí Mastercard jako důvod výběru WPP Media uvedl data, schopnosti WPP v oblasti umělé inteligence a mezinárodní působnost. Obdobně se na Linkedin vyjádřil také Brian Lesser, Chief Executive Officer WPP Media: „Pro naši společnost se jedná o významné vítězství, které svědčí o dynamice, kterou budujeme jako WPP Media, síle naší integrované nabídky a hodnotě investic, které vynakládáme, abychom našim klientům poskytli výhodu v éře umělé inteligence.“
Jak uvedl Adweek, v roce 2024 utratila společnost Mastercard za média celosvětově odhadem 180 milionů dolarů. Celkové výdaje na reklamu a marketing pak dosáhly zhruba 815 milionů dolarů, což je podle poslední výroční zprávy o procento méně než v předchozím roce. Čistý výnos Mastercardu ve stejném období vzrostl o 12 procent na 28,2 miliardy dolarů.