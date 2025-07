WPP už zná nástupce Marka Reada, přichází ředitelka z Microsoftu

Původně měl skončit až na konci roku. Nakonec Mark Read předá vedení reklamního holdingu WPP už koncem srpna. Od 1. září totiž na pozici CEO nastoupí Cindy Rose, která poslední devět let strávila ve vedoucích pozicích společnosti Microsoft.

„Cindy je vynikající a inspirativní obchodní lídr s rozsáhlými zkušenostmi z nejuznávanějších firem světa a prokazatelnými úspěchy v rozvoji velkých podniků,“ uvedl na adresu nové generální ředitelky WPP předseda představenstva společnosti Philip Jansen.

„Ve velké Británii, regionu EMEA i globálně vedla operace v hodnotě několika miliard dolarů, vybudovala trvalé vztahy s klienty a zajistila růst jak firemního, tak spotřebitelského segmentu,“ dodal.

Cindy Rose poslední více než tři roky zastávala v Microsoftu pozici COO pro globální podnikání, kdy největším světovým společnostem pomáhala využívat digitální technologie a umělou inteligenci k transformaci jejich podnikání. I proto vzhledem k současnému technologickému zaměření WPP vzešla z výběrového řízení, ve kterém byli zvažováni interní i externí kandidáti, jako vítězka.

V Microsoftu byla dříve také prezidentkou pro západní Evropu či generální ředitelkou společnosti ve Velké Británii. Před příchodem do technologického giganta řídila spotřebitelskou divizi společnosti Vodafone v Británii, byla výkonnou ředitelkou pro digitální zábavu a prodej médií ve Virgin Media a přes 15 let strávila ve společnosti The Walt Disney Company.

„Cindy podporovala digitální transformaci velkých podniků po celém světě, včetně zavádění AI za účelem vytváření nových zákaznických zkušeností, obchodních modelů a zdrojů příjmů. Její odborné znalosti v této oblasti budou pro WPP nesmírně cenné, protože naše odvětví prochází zásadními změnami a makroekonomickou nejistotou,“ zmínil Philip Jansen.

Výhodou nové CEO je to, že prostředí WPP jí je velmi blízké. Od roku 2019 má totiž nevýkonnou funkci v předsednictvu holdingu. „WPP je společnost, kterou znám a miluji – i jako dlouholetá klientka a partnerka. Svou kariéru jsem zahájila v kreativním průmyslu a teď se cítím, jako bych se vrátila domů,“ zmínila Cindy Rose.

„WPP má před sebou mnoho příležitostí. Máme a nadále budujeme špičkové dovednosti v oblasti AI, spolu s bezkonkurenční reputací v oblasti kreativní excelence a vynikajícím seznamem klientů,“ dodala.

Jak dodal Mark Read, který holding opouští po 30 letech, WPP předává do těch nejlepších rukou. Až do konce roku by měl být Cindy Rose k dispozici, aby přechod pod novou CEO proběhl hladce.